Yeniden Refah Partisi'ne Binali Yıldırım ve Bakan Derya Yanık'tan çifte yalanlama

Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile seçim ittifakını konuştuklarını ve AK Parti'nin 6284. sayılı kanunun kaldırılmasını şart koştuklarını ve AK Parti'nin de "bunun kaldırılmasında problem yok" cevabı verdiğini iddia etmişti. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırı, "Bu konu gündeme gelmedi" derken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" dedi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, içerisinde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılmasını da öngören taleplerini AK Parti'ye ilettiklerini ve kendilerine, "hiçbir problem yok" yanıtı verildiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi'ne 'sadece nezaket ziyareti' yaptıklarını belirten AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 6284 sayılı kanun ile ilgili de "Sadece nezaket ziyaretiydi. Bu detayları hiç konuşmadık" dedi. Refah Partisi'ne bir yalanlama da Aile Bakanı Derya Yanık'tan geldi.

Bakan Derya Yanık da yalanladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele, AK Parti’nin kırmızı çizgisidir. 20 yıldır, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların tüm sosyal, ekonomik, siyasal haklarına kavuşmaları için sayısız yasal düzenleme, farkındalık çalışması yaptık. 6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" dedi.