AK Parti'den aday olacaklar! İşte görevlerinden istifa eden o isimler...

14 Mayıs'ta yapılacak seçimde milletvekili aday adayı olmak isteyenler için süreç başladı. YSK, son başvuru tarihi olarak 16 Mart'ı işaret etti öte yandan istifa haberleri de gelmeye devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yenilenmesi kararını imzaladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da 14 Mayıs'ta yapılacak seçim çerçevesinde istifa etmesi gerekenlere, 16 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye süre tanıdı.

Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için görevinden istifa etti. Yılmaz görevinden istifa ederek AK Parti'den aday adayı olduğu açıkladı.

Uşak Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü ile Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevleri sonrasında Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Tahir Emre Can, görevinden istifa ederek AK Parti’den Uşak milletvekili aday adayı oldu.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Ak Parti'den milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.