Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Lideri Mustafa Destici'yi kabul etti! "Adayımız Erdoğan'dır"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrası konuşan Destici, "BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

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Millet İttifakı'nın adayının açıklanmasının ardından çalışmalarını hızlandıran Cumhur İttifakı, görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Saat 14.00'te başlayan görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

"Adayımız Erdoğan'dır"

Görüşmede seçim süreci ana gündem maddesi olurken, Cumhur İttifakı'nın yol haritası ele alındı. Destici görüşme çıkışında yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı ile seçimlere gireceklerini söyledi. Destici, "BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Tüm teşkilat gücü ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması için çalışacaklarını belirten Destici şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakımız devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü önceleyerek yoluna devam ediyor. BBP olarak, 2017 referandumu, 2018'de Cumhur İttifakı kurulunca, ittifakla birlikte hareket ettik. Bugünlere geldik. Cumhur İttifakı'yla eksik bulduğumuz noktaları dile getirdik, taleplerin takipçisi olduk. Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam etmektedir.

"Anlaştık" diyerek duyurdu: BBP seçimlerde...

Önümüzde 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı bileşeni olarak, kararlı bir şekilde devam ediyoruz. BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye'nin geleceği, milletin geleceği, ülkenin bütünlüğü açısından kıymetli buluyoruz. Prensip olarak konuştuk, anlaştık önümüzdeki seçimlerde güçlü kuvvetli ihtimal ki, BBP 81 ilin tamamında kendi ismi, logosu ve adaylarıyla seçime katılacaktır."