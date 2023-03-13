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Kırklareli'nde 217 bin 800 TL ile kaçarken yakalandı

Kırklareli'nde 217 bin 800 TL ile kaçarken yakalandı

KIRKLARELİ'nde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan aranan şüpheli, polisin takibinde olduğunu fark edince kaçma girişiminde bulundu. Polis ekipleri şahsı kıskıvrak yakalarken elindeki poşetten 217 bin 800 TL para çıktı. En son bir vatandaşı 98 bin lira dolandırılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Teknik Takip İzleme Büro Amirliğince, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan aranması olan H.Ç. isimli şüpheli takibe alındı.

Ekiplerce yapılan takip sonucu H.Ç. kent merkezinde polisleri fark etti. H.Ç. koşarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu H.Ç. elinde bir poşetle yakalandı.

Yapılan aramada poşet içinde 217 bin 800 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ç.'nin en son İ.Ç.’yi isimli şahsı 98 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Öte yandan H.Ç.’nin 12 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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