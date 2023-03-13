CHP İl Başkanlığı'na kurşun isabet etti polisler çalışma başlattı

Trabzon'da kimliği belirsiz kişi tarafından havaya ateşlenen tabancadan çıkan iki kurşun, iş merkezinin 4. katındaki CHP İl Başkanlığı’nın camı ve bir iş yerinin dış cephesine isabet etti.

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Trabzon'da kimliği belirlenemeyen bir şahıs ateşlediği tabancadan çıkan 2 kurşun, iş merkezinin 4'üncü katındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı'nın camına ve bir iş yerine isabet etti. Olay yerinde 4 boş kovan ele geçiren polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

CHP Trabzon İl Başkanı Nurcan Aşçı Demiröz olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Polisin araştırmalarında bir kasıt tespit edilmedi" dedi.

Olay, İskenderpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Kimliği belirsiz şahıs, bilinmeyen nedenle tabancayla havaya ateş etti.

Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, Gümüş Batu İş Merkezi'nin 4'üncü katındaki CHP Trabzon İl Başkanlığı'nın camına, diğeri de 6'ncı kattaki bir iş yerinin dış cephe kaplamasına isabet etti.

İhbarla adrese gelen polis ekipleri, çevrede 4 boş kovan ele geçirdi.

Geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığını duyurdu.

CHP İl Başkanı Nurcan Aşçı'dan açıklama

CHP İl Başkanı Nurcan Aşçı Demiröz, polislerin yapmış olduğu araştırmada partilerine yönelik bir kasıt tespit edilmediğini belirterek, "Dışarda, bir organizasyondaydık. Komiser arkadaşımız arayınca vakayı öğrendim. Hemen peşinden partiye geldim. Cam çatlamıştı. Olay yeri araştırma ekipleri geldi, soruşturma başlattılar. Bina girişinde, birçok boş kovan buldular. 2 kat üstümüzde de yeniden bir ize rastlandı. Soruşturma devam ediyor. Daha sonrasında vakada bizi net şekilde bilgilendirecekler" dedi.