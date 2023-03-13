Mehmet Ali Ağca'dan flaş açıklama! Nerede yaşıyor? Kılıçdaroğlu'na suikast mı planlıyor? Medya patronu arkadaşı kim?

Mehmet Ali Ağca yıllar sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast iddialarının konuşulduğu günlerde bir grup mafyatik tiple bir toplantıda ortaya çıktı. O görüntüleri ateş püsküren Ağca, "Benim cezaevindeki koğuş arkadaşım, şu anda medyanın yüzde 50'sinin sahibi" iddiasında bulundu.

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Abdi İpekçi ve Papa suikastleri sanığı Mehmet Ali Ağca'nın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir toplantının görüntüleri ortalığı karıştırdı. Toplantıda mafyatik isimlerin yer alması ve Ülkü Ocakları eski Başkanı Alaaddin Aldemir'in "Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eylem yapmak için Sinan Ateş cinayetinde olduğu gibi bir mafya grubuyla görüşüldü" iddiaları sonrası gelen bu görüntüler tartışma yarattı. Ağca, hem o toplantı hem de bugün nasıl geçindiğiyle ilgili Odatv'ye konuştu. Ağca'nın "Benim cezaevindeki koğuş arkadaşım, şu anda medyanın yüzde 50'sinin sahibi" sözleri dikkat çekti. İşte Ağca'nın açıklamalarından bazı satır başları...

O toplantıya yanlış kişiler katıldı

- O toplantı 4-5 gün önce Büyükçekmece'de bir villada yapıldı. O toplantıya katılan kişilerden sadece ev sahibini tanıyorum, geri kalanı tanımıyorum. Maalesef o toplantıya bir çok yanlış yanlış kişi de katılmış o toplantıya....

Maalesef beni tuzağa düşürdüler

- Bir sosyal medya platformu kurulacak denildi, bir medya sahibinin yakını gelecek dediler. Ben de böyle bir platform kurmak istiyordum. Maalesef beni tuzağa düşürdüler. Yazıklar olsun.

1 saat 'haram yemeyin' dedim...

Çünkü toplantının ertesi gününde bu toplantının görüntüleri medyaya düştü. Misafir ettiğinin bir kişinin görüntü kaydını yapmak rezilliktir. Kısa bir görüntü alacaklarını söylemişlerdi. 1 saat konuştum, haram yemeyin dedim, yetim hakkı yemeyin dedim...

Kılıçdaroğlu'na suikast mi konuşuldu

- Bugüne kadar hiç oy kullanmadım. Bu sefer de kesinlikle oy kullanmayacağım. Kimi seçerseniz seçin, barış içinde devir teslim yapılmalı ya da seçilen görevine devam etmeli.

- Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu iyi bir insan olarak görüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na kin tutmadım, Kılıçdaroğlu'na zulmetmenin hiçbir gerekçesi yok. Milyar dolarlar çalmamış. Seçilirse de bırakın ülkeyi yönetsin. Ben emekli hayatı yaşayan birisiyim... FETÖ'cüler bana iftira atmasın...

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşıyorum...

- (2010 yılında tahliye oldunuz. 2010 yılından beri nerede yaşıyorsunuz? Neyle geçiniyorsunuz?) İşte İstanbul'da Beylikdüzü'nde yaşıyorum. Emekli biri nasıl geçiniyorsa öyle yaşıyorum. Birkaç kitap yazdım bir de Avrupa'da Vatikan'dan nefret eden gavur dediğiniz bir insan bana iyi bir bağış yaptı. 20 yıl yetecek para yatırdı. Onun kayıtları var. Bakın haram yemeden açlık sınırında yaşıyorum. Ben vurguncu ve komisyoncu değilim.

Kirada oturuyorum, ne evim ne arabam var

- Kirada oturuyorum. Ne evim var ne arabam var. Çünkü ben bir devrimciyim. Lüks hayatı bir ihanet ve halka zulüm olarak görüyorum. Ben lüks Mercedes'e biner, lüks villada yaşarsam bu millete ihanettir.

- (Bir günü nasıl geçiyor?) Oturuyorum... Dünya medyasını izliyorum, bir saat yürüyüş yapıyorum, bir kafeye gidiyorum. Bazen belediye otobüsüne biniyorum, minibüse biniyorum, halkın içindeyim.

Koğuş arkadaşım, medyanın yarısının sahibi

- Benim cezaevinde oda arkadaşım, benimle aynı suçlardan, benzer suçlardan yatan biri şu anda milyar dolarlar sahibi. Türk medyasının yarısının sahibi. Emrinde hizmetinde yüzlerce gazeteci, entellektüel, ilahiyatçı, yazar var.

HÜDA PAR Meclis'e giriyor bir ben kaldım

- Bu toplum sadece bana düşman kaldı. Bugün HÜD PAR 20-30 milletvekili alacak sen ne diyorsun ya... Herkesi kabul ettiler, bu ülkede düşman görülen sadece ben kaldım. Bu coğrafyaya yazıklar olsun, asla affetmeyeceğim...

Netflix için konuşacağım...

- Kitap telifleri Avrupa'dan iyi para geldi. Avrupa televizyonlarıyla röportajlar yaptım oradan da bir 20,30 bin Euro para aldım.

- Netflix Vatikan'la ilgili bir çalışma yapıyor orada merkezde ben varım. Oradan da bir para alacağım...