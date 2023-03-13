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Rövanş öncesi taraftarı ateşledi! Jorge Jesus'tan Sevilla maçı paylaşımı

Rövanş öncesi taraftarı ateşledi! Jorge Jesus'tan Sevilla maçı paylaşımı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanacak rövanş maçına ilişkin paylaşım yaptı. Portekizli hoca, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşımında "Sevilla'ya karşı ikinci maçta şansımız olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla'ya 2-0 mağlup olmuştu. Turu zora sokan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'tan taraftarı ateşleyen bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevilla'ya karşı ikinci maçta şansımız olduğuna inanıyoruz" ifadelerini" kullandı. Son dönemde Portekizli hoca ile ilgili sık sık sezon sonunda takımdan ayrılacağı haberleri çıkarken, Jesus yaptığı bu paylaşımla aklında sadece Sevilla maçı olduğunu taraftarlarına gösterdi.

Rövanş ne zaman?

Sarı-lacivertli taraftarlar, bu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu. Fenerbahçe, Sevilla ile 16 Mart Perşembe saat 20.45'te Kadıköy'de rövanş maçına çıkacak.

Ali Koç, özel prim düşünüyor

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus, teknik heyet ve futbolcuların moral yemeğinde bir araya geldikleri öğrenildi. Son derece olumlu havada geçen yemekte, sarı-lacivertli futbolcular moral ve özgüven depoladı.

Başkan Ali Koç da yemekte Sevilla rövanşının takım ve camia için çok önemli olduğu takıma olan güvenini ifade etti. Bu arada sarı-lacivertli yönetiminin, Sevilla karşısında turun geçilmesi durumunda takıma özel prim vermeyi düşündüğü de gelen haberler arasında.

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