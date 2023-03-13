AK Parti HÜDA PAR'ı ziyaret etti! HÜDA PAR, Cumhur İttifakına katılıyor iddiası

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan HÜDA PAR'ı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ziyaret etti. HÜDA PAR'ın da Cumhur İttifakı'na katılacağı iddia edilmişti.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz HÜDAPAR Genel Merkezini ziyaret etti. Kurtulmuş ve Yavuz, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. HÜDA PAR, sosyal medya hesabından AK Parti ile görüşmelerine ilişkin fotoğrafları, "Partimiz heyeti ile Ak Parti heyeti arasında Genel Merkezimizde görüşmeler başladı. Hayırlara vesile olsun" notuyla servis etti.

'Kısa sürede nihayete erecek...'

İla İhsan Yavuz, görüşme öncesi A Haber canlı yayınında, "HÜDA-PAR ile temaslarımız oldu. Sayın Genel Başkan'ın açıklaması oldu, Cumhur İttifakı'nın adayına oy vereceklerini ama diğer meselelerini partileri arasında görüşeceklerini belirtmişti. Bugün saat 16.00'da inşallah Sayın Numan Kurtulmuş Başkanımızla birlikte ziyaret edeceğiz. Kısa süre içinde nihayete ereceğini umuyorum" demişti.

Ömer Çelik teşekkür etti

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüşme öncesinde, "HÜDAPAR'ın sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını destekleyeceklerini dair açıklamalarından ötürü kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.