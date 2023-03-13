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Tacizi önlerken hayatından olan Haydarcan Kılıçdoğan'ın 'Yağmur'u seslendirildi

2021 yılında 2 kız çocuğunu tacizden kurtarmak isterken canından olan Haydarcan Kılıçdoğan'ın Yağmur isimli şarkısı, Cuma Çekin tarafından seslendirildi.

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Ankara’da 31 Ekim 2021 tarihinde 2 kız çocuğunu tacizcilerden korumak isterken bıçaklanarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki Haydarcan Kılıçdoğan, Tüm Türkiye’nin yüreğini parçalamıştı.

Müzikle ilgilenen Haydarcan’dan geriye sadece hatıraları, görüntüleri ve şarkıları kalmıştı. Genç Haydarcan’ın büyük heyecanlarla yazdığı Yağmur isimli parça, müzisyen Cuma Çekin tarafından seslendirildi. 

Yağmur şarkısının sözleri Haydarcan Kılıçdoğan’a, beste ve seslendirme ise Cuma Çekin’e ait.  

Cuma Çekin – Yağmur şarkı sözleri 

Gözlerin gözlerime değince,

Volkan patlıyor içimde

Rüzgar esiyor sensizlikte

Gökyüzü ağlıyor benim bu halime

Her zaman yanımda sen dur

Yüreğime bir yuva kur

Güneşin doğuşuyla geldin

Baharın gelişiyle güldün

Yağmurun hüznüyle ağladın

Güneşin doğuşuyla geldin 

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