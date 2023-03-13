Tacizi önlerken hayatından olan Haydarcan Kılıçdoğan'ın 'Yağmur'u seslendirildi
2021 yılında 2 kız çocuğunu tacizden kurtarmak isterken canından olan Haydarcan Kılıçdoğan'ın Yağmur isimli şarkısı, Cuma Çekin tarafından seslendirildi.Abone ol
Ankara’da 31 Ekim 2021 tarihinde 2 kız çocuğunu tacizcilerden korumak isterken bıçaklanarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki Haydarcan Kılıçdoğan, Tüm Türkiye’nin yüreğini parçalamıştı.
Müzikle ilgilenen Haydarcan’dan geriye sadece hatıraları, görüntüleri ve şarkıları kalmıştı. Genç Haydarcan’ın büyük heyecanlarla yazdığı Yağmur isimli parça, müzisyen Cuma Çekin tarafından seslendirildi.
Yağmur şarkısının sözleri Haydarcan Kılıçdoğan’a, beste ve seslendirme ise Cuma Çekin’e ait.
Cuma Çekin – Yağmur şarkı sözleri
Gözlerin gözlerime değince,
Volkan patlıyor içimde
Rüzgar esiyor sensizlikte
Gökyüzü ağlıyor benim bu halime
Her zaman yanımda sen dur
Yüreğime bir yuva kur
Güneşin doğuşuyla geldin
Baharın gelişiyle güldün
Yağmurun hüznüyle ağladın
Güneşin doğuşuyla geldin