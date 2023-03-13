BIST 5.327
DOLAR 18,97
EURO 20,35
ALTIN 1.165,65
HABER /  SEÇİM

Fatih Portakal anket yaparsa böyle olur! 500 bin kişi oy kullandı işte o ankette son durum

Fatih Portakal anket yaparsa böyle olur! 500 bin kişi oy kullandı işte o ankette son durum

Fatih Portakal Twitter hesabından bir seçim anketi yaptı. 6 saatte Portakal’ın seçim anketine çok büyük bir ilgi olurken oy kullanan sayısı 500 bini aştı. İşte o ankette Cumhurbaşkanı adaylarının son durumu.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihinin belli olmasının ardından araştırma şirketleri seçim anketi çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye’nin tanınan simaları da kendi hesaplarından seçim anketi yapmaya başladı. Son olarak Gazeteci Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kendi Twitter hesabından bir seçim anketi yayınladı.

Fatih Portakal seçim anketi paylaşımını “CB seçiminde yarışacak ismi açıklanmış 4 adaydan hangisine oy vermeyi düşünüyorsunuz” ifadeleriyle başlatırken bu ankete 6 saatte 500 binden fazla kişi oy kullandı.

Portakal’ın seçim anketine göre Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 47,4 gibi çok büyük bir fark atmış gözüküyor. İşte Portakal’ın 535 bin kişiyi aşan seçim anketindeki son durum:

ÖNCEKİ HABERLER
Tacizi önlerken hayatından olan Haydarcan Kılıçdoğan'ın 'Yağmur'u seslendirildi
Tacizi önlerken hayatından olan Haydarcan Kılıçdoğan'ın 'Yağmur'u seslendirildi
CHP İl Başkanlığı'na kurşun isabet etti polisler çalışma başlattı
CHP İl Başkanlığı'na kurşun isabet etti polisler çalışma başlattı
Felaket fırsatçılığı! Depremzedeler faturaları görünce şok oldu: 3-4 kat arttı
Felaket fırsatçılığı! Depremzedeler faturaları görünce şok oldu: 3-4 kat arttı
AK Parti HÜDA PAR'ı ziyaret etti! HÜDA PAR, Cumhur İttifakına katılıyor iddiası
AK Parti HÜDA PAR'ı ziyaret etti! HÜDA PAR, Cumhur İttifakına katılıyor iddiası
TFF'den bilet uyarısı: Satışa çıkmadan...
TFF'den bilet uyarısı: Satışa çıkmadan...
Rövanş öncesi taraftarı ateşledi! Jorge Jesus'tan Sevilla maçı paylaşımı
Rövanş öncesi taraftarı ateşledi! Jorge Jesus'tan Sevilla maçı paylaşımı
Kuzen cinayetinin zanlısı tutuklandı
Kuzen cinayetinin zanlısı tutuklandı
2023 yılı hac kesin kayıtları başladı
2023 yılı hac kesin kayıtları başladı
Mehmet Ali Ağca'dan flaş açıklama! Nerede yaşıyor? Kılıçdaroğlu'na suikast mı planlıyor? Medya patronu arkadaşı kim?
Mehmet Ali Ağca'dan flaş açıklama! Nerede yaşıyor? Kılıçdaroğlu'na suikast mı planlıyor? Medya patronu arkadaşı kim?
ABD'de 3 yaşındaki çocuk, oyun oynadığı arkadaşını öldürdü
ABD'de 3 yaşındaki çocuk, oyun oynadığı arkadaşını öldürdü
89 kişiye mezar olan spor salonunun ‘Açılış İzin Belgesi' olmadığı ortaya çıktı
89 kişiye mezar olan spor salonunun ‘Açılış İzin Belgesi' olmadığı ortaya çıktı
Kırklareli'nde 217 bin 800 TL ile kaçarken yakalandı
Kırklareli'nde 217 bin 800 TL ile kaçarken yakalandı