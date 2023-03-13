Fatih Portakal anket yaparsa böyle olur! 500 bin kişi oy kullandı işte o ankette son durum

Fatih Portakal Twitter hesabından bir seçim anketi yaptı. 6 saatte Portakal’ın seçim anketine çok büyük bir ilgi olurken oy kullanan sayısı 500 bini aştı. İşte o ankette Cumhurbaşkanı adaylarının son durumu.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihinin belli olmasının ardından araştırma şirketleri seçim anketi çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye’nin tanınan simaları da kendi hesaplarından seçim anketi yapmaya başladı. Son olarak Gazeteci Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kendi Twitter hesabından bir seçim anketi yayınladı.

Fatih Portakal seçim anketi paylaşımını “CB seçiminde yarışacak ismi açıklanmış 4 adaydan hangisine oy vermeyi düşünüyorsunuz” ifadeleriyle başlatırken bu ankete 6 saatte 500 binden fazla kişi oy kullandı.

Portakal’ın seçim anketine göre Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 47,4 gibi çok büyük bir fark atmış gözüküyor. İşte Portakal’ın 535 bin kişiyi aşan seçim anketindeki son durum: