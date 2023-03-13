Biden 'kapitalizm böyle bir şey' deyip duyurdu: Kimse parasını alamayacak

ABD Başkanı Biden yaşanan banka kriziyle ilgili 2008 Mali Krizi'ne benzer bir durumun tekrarlanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ve Kongre ve düzenleyicilerden bankacılık regülasyonlarını sıkılaştırmalarını isteyeceğini belirtti.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden yaşanan bankacılık kriziyle ilgili konuştu. İnsanların bankaya hücum etmesine gerek olmadığını söyleyen Biden yaşanan zararın ABD'li vergi mükelleflerine yüklenmeyeceğini ve gerekli likiditenin sigorta fonlarından geleceğini kaydetti.

ABD'li vatandaşların kendilerine güvenmeleri gerektiğini ve 2008'deki gibi bir krizin tekrarlanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Joe Biden Kongre ve düzenleyicilerden bankacılık sektörü regülasyonlarını sıkılaştırmalarını isteyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, mevduat sahiplerine uygulanan devlet güvencesinin batan Silicon Valley Bank and Signature Bank'a yatırım yapanları kapsamadığını hatırlatarak "Bilerek risk aldılar. Aldıkları risk gereği para kaybedebilirler. Kapitalizm böyle bir şey" dedi.