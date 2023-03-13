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Reuters seçim anketi paylaştı, muhalif medya coştu!

Reuters seçim anketi paylaştı, muhalif medya coştu!

Daha önce, Türkiye Ofisi için "Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı yapabilecek biri" diye ilan veren İngiliz haber ajansı Reuters şimdi de profilinde CHP'li yazan Aksoy Araştırma'nın anketiyle algı operasyonu yaptı.

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Seçimlere kısa bir süre kala Batı medyasının Başkan Erdoğan'a yönelik algı operasyonları ve Türkiye siyasetini dizayn etme girişimi devam ediyor.

Türkiye'nin dünyadaki rolü de belirlenecek

Reuters'ın haberinde bu seçimde sadece Türkiye'yi kimin yöneteceği değil aynı zamanda başta ekonomi olmak üzere ülkenin nasıl yönetileceği ve çatışmaların sürdüğü Ukrayna ve Ortadoğu coğrafyasında nasıl bir rol oynayacağına da karar verileceğinin altı çizildi.

Önce yunan servis etti

Reuters haberi öğlen saatlerinde geçti. Yunan medya kuruluşu Kathimerini de hemen bu haberi aynen alıp "Anketlere göre Erdoğan muhalefete karşı 10 puandan fazla geride" başlığıyla servis etti.

Sahibinin profilinde CHP'li yazan anket şirketi

Uluslararası medyada belirli bir saygınlığı olan Reuters'un anket haberinde referans olarak sahibinin profilinde açık açık "CHP'li" yazan anket firması Aksoy Araştırma'yı seçmesi algı planını baştan belli ediyor.

Aksoy araştırma: Kılıçdaroğlu 10 puan önde

Aksoy Araştırma şirketinin 8 Mart'ta yaptığı ve Cumartesi yayınladığı anket, 6 Mart'ta Millet İttifakı adayı olarak açıklanan Kılıçdaroğlu'nun, %44.4 oy desteği olan Erdoğan'a karşı %55.6 oy potansiyeli olduğunu gösterdi. 

Anketlerde Millet İttifakı'nın parlamento seçimlerinde AK Parti'den altı puan önde olduğu, HDP'nin de rahatlıkla %10'un üzerinde oy alacağı ifade edildi.

Reuters'ın Türk siyasetini dizayn etme çabası

Daha önce altılı masa için pek çok kez Erdoğan'a karşı birleşmeden, politika belirlemeye kadar önerilerde bulunan İngiliz medya devi, Türkiye Ofisi için verdiği ilanda çalışacak kişi için "Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı yapabilecek biri" kriteri koyması büyük tepki çekmişti.

Muhalif medya reuters'a sarıldı

Muhalif medya Reuters'ın açık algı operasyonunu "Erdoğan'ı küplere bindirecek seçim tahmini" "Millet ittifakı önde" gibi başlıklarla manşetlerine taşıdı.

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