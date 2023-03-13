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Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal oldu

Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal oldu

10 partinin bir araya geldiği Türkiye İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal olarak belirledi. Ahmet Özal'ın adaylığının cuma günü basın toplantısıyla tanıtılacağı belirtildi.

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Seçimlere kısa süre kala bir isim daha cumhurbaşkanlığa aday oldu. Anadolu Birliği Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Ülkem Partisi, Osmanlı Partisi, Milli Parti, Aydınlığın Geleceği Partisi, Yeni Yol Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Vatan Severler Partisi, Güç Birliği Partisi'nin bir araya gelerek oluşturduğu Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı adayını belirledi.

Ahmet Özal cumhurbaşkanı adayı oldu

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ahmet Özal'ın Cumhurbaşkanı adaylığının tanıtım toplantısı cuma saat 15.00'te Bakırköy'de WOW Hotel'de gerçekleştirilecek.

Tanıtım toplantısı cuma günü

Türkiye İttifakı Genel Koordinatörü Bayram Akın tarafından yapılan açıklamada, "17 Mart 2023 tarihinde, ittifakta bulunan partilerin genel başkanlarının katılımıyla "Ortak Mutabakat Bildirgesi"nin imza töreni ve Sayın Ahmet Özal'ın Cumhurbaşkanı adaylığının tanıtım toplantısı gerçekleştirilecektir. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız." ifadelerine yer verildi.

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