BIST 5.323
DOLAR 18,96
EURO 20,38
ALTIN 1.165,47
HABER /  POLİTİKA

Özdağ'dan AK Parti ile HÜDA Par görüşmesine sert tepki

Özdağ'dan AK Parti ile HÜDA Par görüşmesine sert tepki

AK Parti'nin HÜDA PAR ile görüşmesine bir tepki de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

Abone ol

AK Parti, seçimlere sayılı günler kala Cumhur İttifakı'nı genişletmek için adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda temaslarına devam eden AK Parti, Yeniden Refah ve HÜDA PAR ile görüşmelerini sürdürüyor.

"Parlamento seçimlerine birlikte girme konusunda anlaştık"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'na katılması beklenen HÜDA PAR'ı ziyaret etti. Görüşme sonrası konuşan Kurtulmuş, "Bizi ortak bir noktaya getiren ilkelerimizdir. Görüşmelerimizi bugün devam ettirdik, netleştirdiğinde bu işin şekli nasıl olacağı sizlerle paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekariya Yapıcıoğlu ise, "Parlamento seçimlerine birlikte girme konusunda anlaşmaya vardık. Bunun nasıl olacağını belirleyeceğiz." dedi.

Özdağ'dan Ak Parti ile Hüda par görüşmesine sert tepki

AK Parti'nin HÜDA PAR ile görüşmesine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Özdağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "FETÖ ile işbirliği kadar vahim bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyetini yıkmayı, topraklarının bir bölümü üzerinde şeriat ile yönetilen bir Kürdistan kurmayı hedefleyen Hizbullah/ HÜDA-PAR, AK Parti ile işbirliği yaparak TBMM'ye girecekmiş." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Biden onayladı: ABD petrol sondajına başlıyor
Biden onayladı: ABD petrol sondajına başlıyor
Ücretsiz ‘gözlemsel bina değerlendirme’ başladı
Ücretsiz ‘gözlemsel bina değerlendirme’ başladı
Afşin'de TOKİ temelleri havadan görüntülendi!
Afşin'de TOKİ temelleri havadan görüntülendi!
Reuters seçim anketi paylaştı, muhalif medya coştu!
Reuters seçim anketi paylaştı, muhalif medya coştu!
Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal oldu
Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal oldu
Manisa'dan kahreden haber! Uzman Çavuş şehit oldu!
Manisa'dan kahreden haber! Uzman Çavuş şehit oldu!
Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması: 60 gün uzatılacak
Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması: 60 gün uzatılacak
Tevfik Göksu açıkladı: Kentsel dönüşümde düşük faizli kredi imkanı
Tevfik Göksu açıkladı: Kentsel dönüşümde düşük faizli kredi imkanı
Biden 'kapitalizm böyle bir şey' deyip duyurdu: Kimse parasını alamayacak
Biden 'kapitalizm böyle bir şey' deyip duyurdu: Kimse parasını alamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Budaqov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Budaqov'u kabul etti
Kim Jong-Un'dan orduya talimat: Gerçek savaşa hazır olun
Kim Jong-Un'dan orduya talimat: Gerçek savaşa hazır olun
Fatih Portakal anket yaparsa böyle olur! 500 bin kişi oy kullandı işte o ankette son durum
Fatih Portakal anket yaparsa böyle olur! 500 bin kişi oy kullandı işte o ankette son durum