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İstanbulspor sahasında Sivasspor'u mağlup etti

İstanbulspor sahasında Sivasspor'u mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor sahasında Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde İstanbulspor sahasında Sivasspor'u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Ethemi, 59. dakikada Duhaney ve 88. dakikada Lokilo attı.

Bu sonucun ardından ligin son sırasında yer alan İstanbulspor puanını 24'e yükselterek 16. sıraya yükseldi. 24 puanda kalan Sivasspor ise 15. sırada kaldı.

Gelecek hafta İstanbulspor deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Sivasspor da sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

Sivasspor 10 kişi kaldı

Karşılaşmanın 80. dakikasında sarı kart gören Max Gradel, itirazları nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Gradel, Fiorentina maçından sonra İstanbulspor karşılaşmasında da kırmızı kart gördü ve iki maç üst üste kırmızı kart görmüş oldu.

Geçen hafta da Fatih Karagümrük'e 4-3 mağlup olan Sivasspor'un galibiyet hasreti 2 maça çıktı. Süper Lig'de çıktığı son 3 maçı kazanan İstanbulspor ise 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. 

İstanbulspor: 3 - Demir Grup Sivasspor: 0

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ekrem Kan

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Ba (Dk.70 Onur Ergün), Lokilo, Muammer Sarıkaya, Rroca (Dk. 46 Veliu), Ethemi (Dk. 75 Emir Kaan Gültekin), Eze (Dk. 86 Loshaj)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş (Dk. 60 Hakan Arslan), Goutas, Camara, Ziya Erdal, Keita, Ulvestad (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Charisis (Dk. 89 Ahmed Musa), N'Jie (Dk. 46 Saiz), Gradel, James (Dk. 46 Caicedo)

Goller: Dk. 7 Ethemi (penaltıdan), Dk. 59 Duhaney, Dk. 88 Lokilo (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 80 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Okan Erdoğan, Dk. 53 Ba, Dk. 65 Lokilo (İstanbulspor), Dk. 35 Camara, Dk. 90+4 Saiz (Sivasspor)

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