Muharrem İnce, 'troller şişiriyor' diyen Nevşin Mengü'yü arayıp çıkıştı! Şahan Gökbakar devreye girince...

Nevşin Mengü, Cuma akşamı Fox TV yayınında "Muharrem İnce'yi troller şişiriyor" dedi. Cumartesi günü Nevşin Mengü'yü arayan Muharrem İnce "elinde ne veri var da neye göre konuşuyorsun" diye çıkıştı. Nevşin Mengü bunu yayında anlatınca Şahan Gökbakar, Muharrem İnce'yi takipten çıktı. Muharrem İnce bu sefer Şahan Gökbakar'ı aradı...

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Gazeteci Nevşin Mengü, Cuma akşamı katıldığı, Fox Tv'de yayınlanan Orta Sayfa programında Muharrem İnce'yi trollerin şişirdiğini iddia etti. Bu sözleri nedeniyle Cumartes günü Muharrem İnce'nin kendisini arayıp "Acayip şekilde" konuştuğunu belirten Nevşin Mengü, bunu kendi Youtube kanalındaki canlı yayında anlattı. Bunun üzerine Şahan Gökbakar, Muharrem İnce'yi hedef aldı. Ardından muharrem İnce, Şahan Gökbakar'ı aradı ve sulh oldular...

İnce, sinirlenip Nevşin Mengü'ye aradı...

Gazeteci Nevşin Mengü, Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa isimli programda, iktidar destekli sosyal medya trollerinin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ön plana çıkarmaya çalıştığını iddia etti. İddialar üzerine Muharrem İnce sinirlenerek Mengü'yü aradı. Gazeteci Nevşin Mengü, o telefon görüşmesinin ayrıntılarını şu sözlerle anlattı:

Nereden olacak senin elinde veri!

"Muharrem İnce Cumartesi sabahı saat 10.30 gibi aradı; 'Sen, elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun' dedi. Ben de; 'Var elimde, elimizde veri' dedim. İnce; 'Yok ya, nereden olacak senin elinde veri!' dedi çıkıştı. Sonra, bana hem AK Partililer, hem de CHP'liler oy veriyor dedi.

Mengü, Muharrem İnce'nin taklidini yaptı!

Sinirlendi. Muharrem Bey, biraz da ağır konuştu. Tamam Muharrem Bey dedim telefonu kapattım. Allah'ım, Ya Rabbim. iyice şeyin de şeyi çıktı. Siyasetçiler artık böyle arıyor, Sana ne falan böyle. Kafa tutuyor böyle. Elimde veri var diyorum, yok ya diyor. Acayip hal yani."

Şahan Göbakar tepki gösterip takibi bıraktı

Nevşin Mengü'nün o videosunu alıntılayan Şahan Gökbakar Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, "Birgün baktım Muharrem İnce beni takip ediyormuş. Bazı hallerini doğru ve samimi bulurdum. Dedim bende geri takip edeyim. Sonra, CB adaylığı muhabbeti başlayınca bir haller oldu. Gazeteci Nevşin Mengü'yü arayıp bıdıbıdı yapmalar falan. Noluyoruz ya. Hani farklıydınız? Bırakıyorum takibi." dedi.

Nevşin'le bir yanlış anlaşılma olmuş...

Kısa bir süre sonra bir paylaşım daha yapan Şahan Gökbakar, "Muharrem beyle tatlı bir sohbet ettik. Onu destekleyen gençlerin gösterdiği sevgi ve emek karşısında duygusal bir tepki vermiş olabilir. Özünde Nevşin'le bir yanlış anlaşılma olmuş büyük ihtimal. Araması ve samimiyetle anlatması güzel hareket... Geri takip..." dedi.