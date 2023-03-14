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Merkez Bankası'ndan ihtiyaç kredisi düzenlemesine 70 bin liraya kadar muafiyet

Merkez Bankası'ndan ihtiyaç kredisi düzenlemesine 70 bin liraya kadar muafiyet

Merkez Bankası, ihtiyaç kredisine getirilen örtülü faiz indiriminde değişikliğe gitti. 70 bin liranın altındaki krediler düzenlemeden muaf tutulacak.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), daha önce kredi faizlerinin kendi politika faizine yakın yerde oluşmasını sağlamak adına ticari kredilerde faiz sınırı koymuş, bunun üzerinde kullandırılacak krediler için menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirilmişti.

Düzenlemeye gidildi

Merkez Bankası, bankacılık sektöründe ihtiyaç kredisi faizlerine yönelik getirdiği ek menkul kıymet tesisi zorunluluğunda yeni bir düzenlemeye gitti.

Buna göre Merkez Bankası, uygulama talimatıyla ihtiyaç kredilerinde 70 bin liraya kadar olan kısmı menkul kıymet tesisinden muaf tuttu.

TCMB'nin kamuoyuna duyurduğu yazıya göre tüketicilere kullandırılacak ihtiyaç kredilerinde 'faiz/kar payı oranı Merkez Bankası tarafından ilan edilen bileşik referans oranının 1,8 ile 2 katı arasında olanlara birinci kademede, 2 katından yüksek olanlara ikinci kademede' menkul kıymet tutma zorunluluğu getirildi.

Böylelikle otomobil ve konut kredileri haricinde verilecek ihtiyaç kredilerinde MK kapsamına girmeyecek en yüksek aylık faiz 1,37 seviyesinde olacak.

Bu seviyenin (yıllık basit yüzde 16.56) üzerinde oluşacak kredi faizlerinde bankaların menkul kıymet tutma yükümlülüğü olacak.

Mevcut durumda bankalar ihtiyaç kredilerine aylık yüzde 1,55 ile yüzde 2 arasında faiz uyguluyor.

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