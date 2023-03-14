İYİ Parti oylarında sert düşüş Muharrem İnce oyları patladı olay anket sonuçları

Altılı masadaki adaylık krizi sonrası Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oyları yükselişe geçti. Buna göre İYİ Parti oyları sert bir şekilde düştü. Son anket sonuçlarını yazar Fuat Uğur paylaştı.

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Altılı masadaki Meral Akşener'in fitilini ateşlediği adaylık krizi Millet İttifakı'na pahalıya patladı.

Masadaki kavga oylara yansıdı, İYİ Parti'nin oy oranında dramatik bir düşüş oldu. tv00 yazarı Fuat Uğur, kamuoyu araştırmacısıyla yaptığı görüşme sonrası anket sonuçlarını yazısında aktardı.

Akşener'in ağır sözlerle masayı eleştirip kalkmasının ittifaka kan kaybettirdiğini yazan Uğur, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bu çıkışın ardından Sol Parti ve TİP ile görüşmesi ise “Halil İbrahim Sofrası”na iki kursak daha katmaktan başka işe yaramadı." ifadelerine yer verdi.

Masadaki kavga İnce'ye yaradı

Tam bu esnada Muharrem İnce'nin Ümit Özdağ ile yolları ayırmasının asıl nedeninin partisinin oylarında gözle görülür bir artış olduğunu belirten yazar, masadaki kavganın İnce'ye yaradığı görüşünde.

Muharrem İnce'nin oyu yüzde 5 bandında

Seçmenin İnce'ye yöneldiğini savunan yazar Fuat Uğur, yazısında anket sonuçlarını paylaştı:

"Muharrem İnce dün Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

Sinan Oğan ve Doğu Perinçek de aday malum.

HDP ise aday çıkarmıyor.

Tam beş cumhurbaşkanı adayı var.

Önemli bir kamuoyu araştırma şirketinin yöneticisiyle görüştüm dün. Bana SON ANKET ÇALIŞMASININ ham verilerinden söz etti.

Verdiği bilgi yukarıda Muharrem İnce ilgili gelişmeyi doğrular nitelikteydi.

Dediğine göre MUHARREM İNCE’NİN OYU YÜZDE 5 BANDINDA.

Ama buna karşın İYİ Parti’nin oyu Akşener’in Altılı Masa’yı dağıtmasının ardından dramatik bir azalışla YÜZDE 6-7 BANDINA gerilemiş.

İYİ Parti’nin yüzde 6 civarındaki oyunun büyük bölümü de anlaşılan İnce’ye ve Memleket Partisi’ne yönelmiş. Muhtemelen kalanı da yuvalarına; CHP ve MHP’ye geri dönmüştü.