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Evinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Evinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Kocaeli’de evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan polis memuru hayatını kaybetti.

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Kocaeli’de Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Yunus Bozkurt, akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Bozkurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 50 yaşındaki Bozkurt’un evli ve 3 kız babası olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden polis memuru Yunus Bozkurt için, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleneceği belirtildi.

Bozkurt’un naaşı, Körfez Mehmet Akif Ersoy Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Körfez Asri Mezarlığına defnedilecek.

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