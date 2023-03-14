Erdoğan'ın HÜDA PAR ve Yeniden Refah hamlesinin perde arkasında ne var? Ahmet Hakan yazdı

14 Mayıs seçimlerine gidilirken ittifaklar genişlemeye, yeni ittifaklar kurulmaya başlandı. AK Parti de Cumhur İttifakı'nı genişletmek için önce Yeniden Refah Partisi'ne sonra da HÜDA PAR'a gitti. Özellikle HÜDA PAR'a yapılan teklif tartışma çıkardı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah'ı ile Hizbullah'ı terör örgütü görmeyen HÜDA PAR'a neden ortaklık teklif etti. Ahmet Hakan, işin arka planını yazdı...

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Hürriyet gazetesi yayın yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nı genişletmek için Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi ile Hizbullah terör örgütü başta olmak üzere parti programındaki bir çok ilke nedeniyle tartışılan HÜDA PAR'a yapılan teklifin arka planını yazdı.

"Bazıları Erdoğan’ın HÜDA-PAR ve Yeniden Refah’ı saflarına neden kattığını ya da katmak istediğini anlamıyor. Erdoğan’ın buradan oy kaybedeceğini düşünüyorlar" diyen Ahmet Hakan, "Oysa bu iki partiyi de saflarına almak istemesi, Erdoğan’ın üzerinde iyi düşünülmüş planı. Bir anda ortaya çıkmış bir plan da değil bu. Uzun süredir çalışıyor üzerinde" diye yazdı. "Peki amaç ne?" diye soran Ahmet Hakan iki parti üzerinden amaçlanan şeyleri şöyle sıraladı:

Milli Görüşçüler karşı tarafta algısı...

- YENİDEN REFAH: Bu partiyi ittifak çatısı altına alarak Saadet Partisi’nin duruşunu bozmak istiyor Erdoğan. “Milli Görüşçüler karşı tarafta” algısını kırmak istiyor. Ayrıca Yeniden Refah’ın her ankette çıkan hatırı sayılır bir oy potansiyeli var. O kadar ki oyları Saadet’in de Davutoğlu’nun da Babacan’ın da önünde.

Dindar Kürtler Cumhur'da...

- HÜDA-PAR: Dindar Kürtleri etkileyebilecek bir parti HÜDA-PAR. Tartışmalı tarafları yok mu? Tabii ki var. Geçmişiyle ilgili sorunlar yok mu? Tabii ki var. Programında kabul edilmeyecek hususlar yok mu? Tabii ki var. Ama bu partinin dindar Kürtler üzerinde olumlu bir etkisi olacağı da kesin.

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