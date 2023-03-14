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Merkez Bankası'ndan yeni ihtiyaç kredisi kararı

Merkez Bankası'ndan yeni ihtiyaç kredisi kararı

İhtiyaç kredisine getirilen örtülü faiz indiriminde değişikliğe gidildi. 70 bin liranın altındaki krediler düzenlemeden muaf tutulacak.

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Merkez Bankası ihtiyaç kredisine yönelik örtülü üst faiz sınırı uygulamasını değiştirdi. Uygulamaya 70 bin lira sınırı getirildi.NTV'de yer alan habere göre bu tutarın altındaki krediler menkul kıymet tesisinden muaf olacak.

Üst sınır getirilmişti

Geçtiğimiz hafta Cuma günü, Merkez Bankası bankalara gönderdiği yazı ile ihtiyaç kredisine faiz üst sınırı getirmişti.

Bankalar bu faiz sınırına uymaz ise menkul kıymet tesis etmeleri zorunlu hale gelmişti.

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