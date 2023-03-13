Promosyon alacak EYT'liler aman dikkat! Tek şart var bu bankaları sakın tercih etmeyin
Milyonlarca EYT’li emeklilik için gün sayıyor. İlk maaşlar da Nisan’da ödenecek. Öte yandan bankalar da promosyon yarışına girdi. Peki promosyon alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Faruk Erdem tüm detayları aktardı.
Bankalar promosyon konusunda kıyasıya rekabet içinde...Bu durum ise emeklilere yarıyor. Daha önce 1.500 TL civarında seyreden promosyonlarda rakamlar 10 bin liralara kadar yaklaştı. Faruk Erdem yazısında promosyona dair merak edilenleri tek tek açıkladı:
HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALIYOR?
Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin promosyon alma hakkı bulunuyor.
EYT'LİLER NASIL PROMOSYON ALACAK?
EYT'liler ya da yeni emekli olmuş sigortalılar öncelikle başvuru sırasında ilk maaşlarını alacakları bankayı ve şubesini seçiyorlar. İlk maaşlarını da bu bankalardan alıyorlar. İlk maaş alındıktan sonra istenirse aynı banka ile istenirse farklı bir banka ile promosyon anlaşması yapılabiliyor.
EYT'LİLER İLK MAAŞ ALACAKLARI BANKAYI NASIL DEĞİŞTİRECEK?
BANKA değişikliği e-devlet üzerinden kolayca yapılıyor. Bunun için maaş gününüzden en az 1 hafta önce işlem yapmanızı tavsiye ederiz. Eğer e-devletten yapmak istemezseniz maaşınızı taşıyacağınız bankaya müracaat ederek işlemlerinizi de yaptırabilirsiniz.