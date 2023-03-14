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Eğitime kar engeli: 4 ilde okullar tatil edildi!

Eğitime kar engeli: 4 ilde okullar tatil edildi!

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 4 ilin bazı ilçelerinde eğitime ara verildiği açıklandı. Peki 14 Mart 2023 Salı günü eğitime ara veren iller ve ilçeler hangileri? 14 Mart 2023 bugün okullar tatil mi? İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara veren bölgeler...

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Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde köy okulları ile köylerden taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenciler için kar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Aydıncık ve Çekerek ilçesinde de kar ve buzlanma nedeniyle tüm okulların 14 Mart Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

Tokat'ta taşımalı eğitime ara verildi
Tokat'ın Zile ilçesinde taşımalı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, AA muhabirine, meteorolojik verilere göre yarın ilçede kar yağışının etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğini belirten Özdemir, "Bu nedenle ilçe genelinde taşımalı eğitim verilen okullarımızda eğitim ve öğretime 14 Mart Salı günü ara verilmiştir." dedi.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde eğitime kar engeli
Çorum'un Mecitözü ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Mecitözü Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14.03.2023 Salı günü bir gün süreyle tüm okullar tatil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Samsun'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Ladik ilçesinin tamamında, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime 14 Mart Salı ara verildiği bildirildi.

Eğitime ara verilen okulların güncel listesine http://samsun.meb.gov.tr/www/olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-egitim-ogretime-ara-verilen-okullarimiz/icerik/2754 adresinden ulaşılabilecek.

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