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AFAD korkutan raporu duyurdu 17 bine yakın deprem meydana geldi

AFAD korkutan raporu duyurdu 17 bine yakın deprem meydana geldi

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerden bugüne kadar bölgede 17 bine yakın artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden bugüne kadar bölgede toplam 17 bine yakın artçı olduğunu söyledi.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden sonra 13 Mart'a kadar geçen sürede 17 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat takip edilmeye devam edilmektedir.”

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