AFAD korkutan raporu duyurdu 17 bine yakın deprem meydana geldi

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerden bugüne kadar bölgede 17 bine yakın artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden bugüne kadar bölgede toplam 17 bine yakın artçı olduğunu söyledi.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden sonra 13 Mart'a kadar geçen sürede 17 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat takip edilmeye devam edilmektedir.”