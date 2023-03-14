Mehmet Şimşek aday oluyor! Beştepe'de kimler aday olacak?.. MİT Bakanı Hakan Fidan istifa edecek iddiası

Cumhur İttifakı üyesi AK Parti ile MHP 14 Mayıs seçimleri için liste çalışmasına yoğunlaştı. MHP'nin oyunun yetmediği illerde MHP'li isimler AK Parti listesinden seçime girebilir. MHP ise kendi listesiyle seçime girip kendi oy oranını görmek istiyor. Fuat Oktay dahil tüm bakanların listeye girmesi beklenirken, AK Parti MYK ve Beştepe'den bazı isimlerin de aday gösterileceği belirtiliyor. MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da adaylık için istifa edebileceği belirtiliyor.

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Türkiye seçim atmosferine girdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılması kararlaştırılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için takvimi 18 Mart Cumartesi günü başlatacak. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takvimine göre partilerin yapacakları ittifak protokollerini en geç 24 Mart’a kadar YSK’ya teslim etmeleri gerektiğini açıkladı.

51 il için özel çalışma yapılıyor

İttifak protokolleri için partilerde liste mesaisi de sürüyor. AK Parti ve MHP’nin ortak yürüttüğü çalışmalarda MHP’nin hiç vekil çıkaramadığı illerde ortak liste hazırlığı gündemde. Söz konusu 51 il arasında partinin görece güçlü olduğu ancak oy sayısının vekil çıkarmaya yetmediği yerlerde Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin onay vermesi halinde MHP’li isimlerin AK Parti listelerinden aday gösterilebileceği belirtiliyor.

MHP kendi oyunu görmek istiyor

Ancak MHP’nin tüm illerde kendi oyunu görmek isteyebileceği, bu nedenle ortak listeye sıcak bakmayabileceği de değerlendiriliyor. AK Parti’nin ise tüm illerde kendi listeleriyle yarışacağı kaydediliyor.

AK Parti listesinde sürpriz isimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday listeleri üzerinde özel bir mesai harcadığı ifade ediliyor. Bir iki istisna dışında mevcut bakanların tamamının listelerde yer alabileceği; vekil olmayan MYK üyelerinin ve Külliye’den bazı isimlerin de milletvekilliğine aday gösterilebileceği konuşuluyor. Listede sürpriz bazı isimlerin yer alacağı; üç dönemlik bazı sembol isimlerin ise listelere giremeyeceği konuşuluyor.

Hakan Fidan'ın istifa etmesi gerekiyor

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanların milletvekili adayı olmaları için istifa etmelerinin gerekmediğine işaret edilirken; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan, bakan yardımcıları ve Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin başkan ve yöneticilerinin adaylık için istifalarının şart olduğu belirtiliyor.

Mehmet Şimşek de listeye girecek

Listelerde dönemlerinde yaptıkları başarılı işlerle anılan bazı eski bakanlara da yer verilebileceği ifade ediliyor. Bu konuda öne çıkan isim ise eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. AK Parti’de, deprem bölgesindeki 11 ilin milletvekilleriyle ilgili özel bir çalışma yürütüldüğü, bu süreçte illerinde vatandaştan tepki toplayan vekillere listede yer verilmeyebileceği belirtiliyor.

BBP kendi listesiyle seçime girecek

Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Büyük Birlik Partisi ise seçime kendi listeleriyle girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son kez görüşen BBP lideri Mustafa Destici, “BBP’nin Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Prensip olarak, konuştuk, anlaştık önümüzdeki seçimlerde güçlü kuvvetli ihtimal ki, BBP 81 ilin tamamında kendi ismi, logosu ve adaylarıyla seçime katılacaktır” dedi. (Kaynak: Posta)