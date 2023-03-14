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Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik bazı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kararlarla, yurt içi seçmen kütüğü ile yurt dışı seçmen kütüğünün güncelleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kurulun, tutuklu ve hükümlülerle ilgili kararında, kasıtlı suçlardan dolayı cezaevinde bulunan hükümlülerin oy kullanamayacağı, seçimlerde ceza infaz kurumlarındaki seçmen niteliğine sahip tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanların oy kullanabileceği belirtildi.

Ayrıca kararda, cezaevlerindeki tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanların, cezaevinin bulunduğu seçim çevresinde oy kullanabileceği ifade edildi.

Aday listeleri

Siyasi partilerin aday bildirimine ilişkin usul ve esaslara yönelik kararda ise partilerin seçime katılacakları seçim çevrelerine ilişkin aday listelerini YSK'ye 9 Nisan saat 17.00'ye kadar teslim etmeleri gerektiği aktarıldı.

YSK'nin diğer bir kararında da bağımsız adaylarla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

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