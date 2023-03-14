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Son anket sonuçları bomba! Canlı yayında açıkladı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu daha başarılı olurdu?

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Son anket sonuçları bomba! Canlı yayında açıkladı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu daha başarılı olurdu?

Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği son anketi açıkladı.Deprem felaketinin ardından gerçekleştirilen ve depremzedelerin de katıldığı ankette iktidar ve muhalefet açısından son durum yüzdelerle verildi.

Son anket sonuçları bomba! Canlı yayında açıkladı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu daha başarılı olurdu?

Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı.  Aktaş 3 binden fazla seçmenle görüşüldüğünü aktardığı ankette iktidar, muhalefet, depremle mücadele, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ekseninde sorular yöneltildiğini belirtti. İşte anket sonuçları:

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Son anket sonuçları bomba! Canlı yayında açıkladı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu daha başarılı olurdu?

"6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem, ülkemizin bugüne kadar gördüğüm büyük felakettir"

Evet katılıyorum %96,5
Hayır katılmıyorum %3,5

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Son anket sonuçları bomba! Canlı yayında açıkladı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu daha başarılı olurdu?

"Depremden sonra devletin tüm kurumlarının büyük bir gayretle ve samimiyetle mücadele ettiğini düşünüyorum"

Evet katılıyorum %63,6
Hayır katılmıyorum %36,4

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Son anket sonuçları bomba! Canlı yayında açıkladı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu daha başarılı olurdu?

"AFAD öncülüğünde depremden etkilenen vatandaşlarımızın diğer şehirlere tahliye edilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?"

Olumlu buluyorum %83,6
Olumsuz buluyorum %16,4

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