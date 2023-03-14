Son anket sonuçları bomba! Canlı yayında açıkladı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu daha başarılı olurdu?
Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği son anketi açıkladı.Deprem felaketinin ardından gerçekleştirilen ve depremzedelerin de katıldığı ankette iktidar ve muhalefet açısından son durum yüzdelerle verildi.
Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Aktaş 3 binden fazla seçmenle görüşüldüğünü aktardığı ankette iktidar, muhalefet, depremle mücadele, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ekseninde sorular yöneltildiğini belirtti. İşte anket sonuçları:
"6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem, ülkemizin bugüne kadar gördüğüm büyük felakettir"
Evet katılıyorum %96,5
Hayır katılmıyorum %3,5
"Depremden sonra devletin tüm kurumlarının büyük bir gayretle ve samimiyetle mücadele ettiğini düşünüyorum"
Evet katılıyorum %63,6
Hayır katılmıyorum %36,4
"AFAD öncülüğünde depremden etkilenen vatandaşlarımızın diğer şehirlere tahliye edilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?"
Olumlu buluyorum %83,6
Olumsuz buluyorum %16,4