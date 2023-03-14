Partilerin aday adaylığı ücretleri açıklandı rekor başvuru ücreti hangi partide?

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre; Başvuru aidatı yerine 16 Mart’a kadar AFAD’a bağış yapılacağını söyleyen Yavuz, “Başvurular yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak” dedi. Yavuz, özetle şunları söyledi: