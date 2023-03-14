BIST 5.323
DOLAR 18,98
EURO 20,31
ALTIN 1.164,21

Partilerin aday adaylığı ücretleri açıklandı rekor başvuru ücreti hangi partide?

|
Partilerin aday adaylığı ücretleri açıklandı rekor başvuru ücreti hangi partide?

Seçim startı verildi, milletvekili aday adayları başvuru kuyruğuna girdi. Başvuru aidatı olarak AK Parti 5 bin- 20 bin, CHP 15-30 bin, MHP 3 bin, İYİ Parti ise 15-30 bin TL alacak. AK Parti’de AFAD’a bağış isteniyor.

Partilerin aday adaylığı ücretleri açıklandı rekor başvuru ücreti hangi partide?

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Milletvekili aday adaylığı şartlarını açıkladı.

113
Partilerin aday adaylığı ücretleri açıklandı rekor başvuru ücreti hangi partide?

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre; Başvuru aidatı yerine 16 Mart’a kadar AFAD’a bağış yapılacağını söyleyen Yavuz, “Başvurular yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak” dedi. Yavuz, özetle şunları söyledi:

213
Partilerin aday adaylığı ücretleri açıklandı rekor başvuru ücreti hangi partide?

“Aday müracaatları elektronik ortamda alınacak. Bu sayede, 3 bin ton kâğıt israfı önlenecek. Yapacağımız e-temayül yoklaması bütün Türkiye’de 19 Mart saat 10.00-17.00 arasında.

313
Partilerin aday adaylığı ücretleri açıklandı rekor başvuru ücreti hangi partide?

Bizim tüzüğümüzde 3 dönem kuralımız vardı. Ona ilişkin bir karar alınmadı. 3 döneme takılanlar da dahil herkesten müracaat alıyoruz. Seçmen nerenin seçmeniyse orada oy kullanacak. Bir kişi deprem bölgesindeyse ‘ben adresimi yurda almak istiyorum, şu otelde, mekanda geçireceğim’ dediğinde beyana dayalı o bölge insanına seçmen naklini alma hakkı tanındı.”

413