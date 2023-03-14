Partilerin aday adaylığı ücretleri açıklandı rekor başvuru ücreti hangi partide?
Seçim startı verildi, milletvekili aday adayları başvuru kuyruğuna girdi. Başvuru aidatı olarak AK Parti 5 bin- 20 bin, CHP 15-30 bin, MHP 3 bin, İYİ Parti ise 15-30 bin TL alacak. AK Parti’de AFAD’a bağış isteniyor.
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Milletvekili aday adaylığı şartlarını açıkladı.
Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre; Başvuru aidatı yerine 16 Mart’a kadar AFAD’a bağış yapılacağını söyleyen Yavuz, “Başvurular yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak” dedi. Yavuz, özetle şunları söyledi:
“Aday müracaatları elektronik ortamda alınacak. Bu sayede, 3 bin ton kâğıt israfı önlenecek. Yapacağımız e-temayül yoklaması bütün Türkiye’de 19 Mart saat 10.00-17.00 arasında.
Bizim tüzüğümüzde 3 dönem kuralımız vardı. Ona ilişkin bir karar alınmadı. 3 döneme takılanlar da dahil herkesten müracaat alıyoruz. Seçmen nerenin seçmeniyse orada oy kullanacak. Bir kişi deprem bölgesindeyse ‘ben adresimi yurda almak istiyorum, şu otelde, mekanda geçireceğim’ dediğinde beyana dayalı o bölge insanına seçmen naklini alma hakkı tanındı.”