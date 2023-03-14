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Karayolları Genel Müdürlüğü 102 personel alacak!

Karayolları Genel Müdürlüğü 102 personel alacak!

İş arayanlar dikkat! Karayolları Genel Müdürlüğü 102 personel alacak ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözleşmeli personel alımı için başvurular "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 14-28 Mart döneminde alınacak.

Makine mühendisi, inşaat mühendisi, mimar, şehir plancısı ve avukat pozisyonlarının da aralarında olduğu 102 sözleşmeli personel alımı için 2022 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 puan almış olma şartı aranıyor.

Herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, söz konusu puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınarak ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve o kadar da yedek aday belirlenecek.

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