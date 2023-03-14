Teröristle fotoğrafı çıkan Semra Güzel hakkında yeni iddianame gıcır gıcır kimlik

PKK’lı teröristle çıkan fotoğrafının ardından Milletvekilliği düşürülen ve hakkında örgüt üyeliğinden dava açılan Semra Güzel hakkında resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis istemiyle yeni bir dava açıldı.

Abone ol

Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 58 sayfalık iddianamenin ardından bu kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan yeni bir iddianame düzenledi.

Sabah'ın haberine göre hazırlanan iddianamede 02 Eylül 2022 günü saat 16:45 sıralarında İstanbul TEM Şube Müdürlüğünce görevli ekiplerin TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinde yapılan kontrollerde Semra Güzel'in yakalandığı anlatıldı.

2007 tarihli kimlikte yıpranma yok

İddianamede Güzel'in polis ekiplerine Mehtap Dayan isimli şahısa ait kimlik kartını güvenlik görevlilerine ibraz ettiği, kimliğin detaylı incelenmesinde eski Türkiye Cumhuriyet nüfus kimlik kartı olduğu ve arka yüzünde veriliş tarihi 2007 olmasına rağmen kimlikte herhangi bir yıpranma olmadığının anlaşıldığı anlaşıldı.

5 yıl hapsi isteniyor

Sahte kimlikle yakalanan Semra Güzel'in "Resmi Belgede Sahtecilik" suçunu işlediği anlatılan iddianamede 5 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Terörist sevgilisiyle fotoğrafı çıkmıştı

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunması üzerine Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırılmıştı.