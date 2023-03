Depremde yıkılmıştı Hz. Ömer döneminde yapılan Habib-i Neccar Camisi ile ilgile yeni gelişme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Hatay-Konya kardeşliğini taçlandırmak adına Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Habib-i Neccar Cami’sini yapma konusunda bir uzlaşıya vardık. Kültürel mirasımız Habib-i Neccar Cami’sini Konya olarak restore etmek istiyoruz" dedi.

Abone ol

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Altay, 6 Şubat’ta büyük bir deprem felaketine uyandıklarını belirterek, bir kez daha depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

"Şehrimizi felaketlere dirençli hale getirmeye gayret edeceğiz"

Türkiye’nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu ve bu süreci de en kısa sürede atlatacağını dile getiren Başkan Altay, “Geride kalanların hayatına bir an önce dönmesiyle ilgili ciddi bir çalışma yürütülüyor. Bir taraftan da depremi yaşamayan bizim gibi şehirler için bu da aslında bir hazırlık fırsatı verdi. Yaklaşık 1,5 yıldır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte Konya’nın kentsel dönüşüm stratejisini belirlemekle ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Neredeyse son aşamaya gelmiştik. Bu süreci de takip ederek bundan sonra şehrimizi felaketlere dirençli hale getirmeye gayret edeceğiz” diye konuştu.

Bir taraftan da ciddi kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüklerine vurgu yapan Başkan Altay, “Şu an itibariyle yürüttüğümüz 10’un üzerinde kentsel dönüşüm çalışması var. Kadınhanı ve Ilgın’da yürüttüğümüz bir kentsel dönüşüm çalışmamız var. Dar’ül Mülk adı altında Konya merkezde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Yeni dönemde özellikle depremden sonra önceliklerimizi yeniden gözden geçirmemizin doğru olacağına inanıyorum” cümlelerini kullandı.

Konya’nın depremle birlikte bir risk alanı daha bulunduğuna, bunun da iklim kriziyle birlikte yaşanan kuraklık ve su problemi olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Elhamdüllilah dünden beri yağışlar çok iyi. Umuyorum ki yeraltı suyuna, barajlarımıza ve göllerimize çok büyük katkı sağlayacak ama yine de son üç ay çok kurak geçen bir dönem oldu. Sahada hepimizin zorlandığı bir süreç devam ediyor. Hem çiftçilerimiz için hem özellikle su temin eden KOSKİ’miz, Büyükşehir Belediyemiz bununla ilgili ciddi sorunlar yaşıyor. Konya’da her damla su çok kıymetli. Bunu kullandığımız her alanda mutlaka tasarruflu kullanmamız lazım. Sanayide, tarımda, içme ve kullanım suyunda. Bununla ilgili çalışmaları da devam ettirerek şehrimizi dirençli bir şehir haline getirmeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Ecdadın emanetine hep birlikte sahip çıkacağız"

Başkan Altay konuşmasının devamında, ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan depremin ilk anından bugüne kadar arama-kurtarma, lojistik, mobil mutfak, mobil fırın, su-kanalizasyon ve altyapı ile konteyner kent başta olmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve tüm Konya olarak yapılan yardımlar ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Hatay’ın manevi dinamikleri ve simge yapıları olan önemli bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, bunlardan birisinin de 638 yılında Hazreti Ömer’in komutanlarından Ebu Ubeyde bin Cerrah tarafından bugünkü Türkiye sınırları içerisinde inşa edilmiş ilk cami olan Habib-i Neccar Camisi olduğunu hatırlattı. Depremle birlikte yerle bir olan Habib-i Neccar Cami’sinin Müslümanlar ve ülke açısından büyük bir manevi öneme sahip olduğunu anlatan Başkan Altay, “Konya, Antakya’da gönülleri fetheden bir şehir oldu. Kimi görseniz Konyalıyım dediğinde önce size sarılıyor, hayır duası yapıyor ve teşekkür ediyor. Bu teşekkür tüm Konyalılara ait. Hatay-Konya kardeşliğini taçlandırmak adına Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Habib-i Neccar Cami’sini yapma konusunda bir uzlaşıya vardık. Kültürel mirasımız Habib-i Neccar Cami’sini Konya olarak restore etmek istiyoruz. Hayırlı haberi tüm dünyaya vermek için heyecan duyuyorum. Ecdadın emanetine hep birlikte sahip çıkacağız inşallah. Allah’ın izniyle bu da Konya’ya nasip olacak. Meclisimizden yetki alıp gerekli protokolleri yaparak bir an önce rölevesine başlamayı istiyoruz. Habib-i Neccar Cami’sini ayağa kaldırarak inşallah ilelebet bir Konya eseri olarak insanlığa, Müslümanlara hizmet etmesi için çaba sarf edeceğimizi buradan tüm Konya halkına ilan etmiş olalım. Biz bunu üstlendik ama tüm Konya’nın bir tuğla bile olsa katkıda bulunmasını arzu ediyorum. Çünkü bu bir şereftir. 638 yılında yapılmış bir caminin restore edilip ayakta kalmasına katkı sağlamak her zaman nasip olmaz. Bu şerefi de hep birlikte paylaşmayı arzu ediyorum” açıklamasını yaptı.

"Konya Büyükşehir'in yaptığı hizmetler taraflı tarafsız takdir görüyor"

İlk andan itibaren sahada hem koordinasyonu sağlayan hem depremzedeleri yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlara, milletvekillerine, belediye başkanlarına, AFAD’a, sivil toplum kuruluşlarına, maden işçilerine ve arama-kurtarmada katkı veren herkese teşekkür eden Başkan Altay, “Konya bu süreçte adeta seferber oldu ve bugün Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hizmetler taraflı tarafsız, hatta karşı tarafın bile takdirini alır hale geldi. Bunda hepinizin emeği çok fazla. Hepinize teşekkür ediyorum. Odalarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışının aslında hep birlikte olmak, beraber hareket etmek olduğunu hep ifade etmiştik. Bunun en güzel örneğini de depremde görmüş olduk. Rabbim bu tür acıları tekrar yaşatmasın. Ama bir taraftan da Konya’yla ilgili beklenti ve sorumluluk çok yükseldi. Onun için bu depremde yaşadıklarımızdan dersler çıkararak eksiklerimizi tamamlayarak bu tür afetlere hem kendi şehrimizde hem de diğer şehirlerde olduğunda hızlıca hareket edebilmek, koordinasyonu sağlayabilmek için bunu da bir ders olarak almanın da faydalı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.