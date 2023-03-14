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Çevrimiçi derste Duygu fena utandı! "Görüntü dondu" numarası yaptı kardeşi odaya girince yakayı ele verdi

Çevrimiçi derste Duygu fena utandı! "Görüntü dondu" numarası yaptı kardeşi odaya girince yakayı ele verdi

Çevrimiçi derste öğretmeni konuyu anlatmasını isteyince bir öğrenci "Görüntü dondu" numarası yaptı. Duygu ismindeki öğrencinin şaşkına çeviren oyununu kardeşi bozdu. Gözünü dahi kıpırdatmadan durup öğretmenine cevap vermeyen Duygu, kardeşi aniden odaya girince yakayı ele verdi. Duygu büyük utanç yaşarken o anlar sosyal medyada viral oldu.

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Çevrimiçi bir ders sırasında öğretmeninin kendisine bir soru yönelttiği Duygu ismindeki bir öğrencinin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Öğretmeninin “Duygu'cuğum anlatmak ister misin arkadaşlarına? İnternetinde sıkıntı mı var?” dediği anlarda öğrenci hareketsiz bir şekilde ekrana bakmayı sürdürüyordu.

Öğretmen ve arkadaşları öğrencinin internetinin kesildiğini düşünürken gerçek bambaşka çıktı.

Kardeşi odaya girince...

Görüntüsünün hareketsiz kaldığı anlarda öğrencinin odaya giren kardeşinin arkadan yürümeye başlaması Duygu'nun yakayı ele vermesine neden oldu. Kardeşi odaya girdikten sonra "Görüntüm dondu” numarası bozulan Duygu'nun utandığı anlar da kameraya saniye saniye yansıdı. O anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

Yüzbinlerce izlenmeye ulaşan o anlar...

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