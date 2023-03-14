"Kocakarı soğukları geliyor" diyerek uyardı! Uzman, Türkiye'de kar beklenen yerleri açıkladı
Meteoroloji ve uzmanların Mart ayının başında büyük kar yağışı beklentisi gerçekleşmedi. Sıcaklıklar bazı yerlerde 10 derece birden düşerken Türkiye'ye yeni bir uyarı geldi. "Kocakarı soğukları geliyor" diyen uzman kar yağışı da görüleceğini söyledi. Uzmana göre şuralarda kar yağışı görülecek:
Türkiye bu kış kar yağışına hasret kaldı. Mart ayında ciddi kar yağışı beklendiği yönündeki ihtimaller de gerçekleşmedi. Yağış açısından ümitler tükenirken uzman isim "Kocakarı soğukları geliyor" açıklaması yaptı. "Kocakarı soğukları" kar da getirecek deniyor. Uzman kar yağışı beklenen yerleri sıraladı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt, YouTube kanalından paylaştığı videoda önümüzdeki günlerde görülebilecek hava durumuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.
"Kocakarı soğukları kar ile birlikte geliyor"
Bozyurt, şu açıklamayı yaptı: "Kocakarı soğukları kar ile birlikte geliyor. Kışın doğru dürüst yağmayan kar bu defa kocakarı soğukları ile geliyor. Halk takvimindeki günler hiç şaşmıyor.
Bu gelecek yağış da onun en somut kanıtı. Her sene 11 Mart'tan 18 Mart'a olan süreçte kıştan kalan son soğuklar olur. Bunlara kocakarı soğukları denir. Bunun asıl adı Berd-el Acuz'dur."