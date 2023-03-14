AK Partili Hamza Dağ ile Fatih Altaylı birbirine girdi! Altaylı 'TİP'li suçlamasına bakın nasıl cevap verdi

FATİH Altaylı dün Habertürk'te TİP Genel Başkanı Erkan baş'ı konuk etti. Program devam ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Yayında meğer moderatör yokmuş, iki TİP’li muhabbet ediyormuş" paylaşımı yaptı. Fatih Altaylı bugün köşesinden şu cevabı verdi: "Deprem sonrası kurtarma çalışmalarında niye geç kaldınız mı diyecektim, 'Hangi akla hizmetle aldığınız ekonomik kararlarla ile 2 yıl içinde enflasyonu nasıl uçurdunuz, kurları nasıl 2 katına çıkardınız' diye mi soracaktım..."

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı konuk ettiği programı "Yayında meğer moderatör yokmuş, iki TİP’li muhabbet ediyormuş" ifadeleriyle hedef alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a "Bu zatı muhterem bilmez ama gazeteci diye bir şey vardır. Ben de gazeteciyim. Soru sorarım. Televizyon programlarında konuklarımın yaptığı ya da yapması gerektiği halde yapmadığı şeyler hakkında kendisinden bilgi almaya çalışırım" diye yanıt verdi. İşte Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü:

Üzerine fazla gitmediğim doğru

Erkan Baş’ın üzerine fazlaca gitmediğim değil ama gidemediğim doğrudur.

Çünkü hiçbir zaman yetkili konuma gelmemiş bir partinin yöneticisi.

Bu yüzden de kendisine yaptıkları üzerinden ya da yetkisi olup da yapmadıkları üzerinden soracağım fazla bir şey yoktu.

Bunları mı sormam lazımdı?

"Deprem sonrası kurtarma çalışmalarında niye geç kaldınız" mı diyecektim, "Milyonlarca Suriyeli mülteciyi niye kabul ettiniz mi!" diye soracaktım, "Hangi akla hizmetle aldığınız ekonomik kararlarla ile 2 yıl içinde enflasyonu nasıl uçurdunuz, kurları nasıl 2 katına çıkardınız" merakımı gidermelerini mi isteyecektim!

'Tip'siz olmak mı gerekiyor?

Bu yüzden daha çok kendisini ve partisini tanımaya çalıştım.

Üstelik, beni eleştiren bu beyefendinin, çanak soruların sorulduğu, yanıtların soruların içinde verildiği ve konuğun övgülere boğulduğu programlarla ilgili olarak bugüne dek hiçbir eleştirisini duymadım.

Acaba burada sorun “Tip” mi!

Böyle eleştirilere muhatap olmamak için tipsiz olmak mı gerekiyor.

İltifatına teşekkür ederim ama emin olsun ki kendimi hiç de tipli bulmuyorum.