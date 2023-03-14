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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin istifa etti! İşte istifanın perde arkası

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin istifa etti! İşte istifanın perde arkası

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da başkan Aziz Çetin, görevinden istifa etti. Aziz Çetin, görevi bırakmasının nedenini de açıkladı.

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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Antalyaspor yönetimi, toplantıya girerken toplantı sonrası yeni başkanın seçime kadar Sabri Gülel olması bekleniyor. Mevcut yönetimde başkanvekili olan Sabri Gülel ve yönetimin seçim kararı alması da yüksel ihtimal olarak görülüyor. Başkan Aziz Çetin, konuyla ilgili konuştu. Yönetim kurulu toplantısına istifa etme niyetiyle girdiğini ifade eden Çetin şunları söyledi:

“Bu bir bayrak yarışı. Değişim zamanının geldiğini düşünüyorum. Hem Antalyaspor A.Ş hem de Antalyaspor Derneği başkanıydım. Ancak gördüm ki bazı projelerin yapılabilmesi için derneğe daha fazla zaman ayırmam gerekiyor. O yüzden kulüp başkanlığından istifa edeceğim. Dernekteki görevimi bu şartlarda daha iyi yerine getireceğim. Kulüp başkanlığına gelecek olan kişi de zaten yabancı değil, aramızdan bir arkadaşımız olacak.”

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