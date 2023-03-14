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İstanbul'da 2023 pide fiyatı belli oldu mu? İşte ön görülen rakam 370 ve 320 gram pide fiyatına bakın

İstanbul'da 2023 pide fiyatı belli oldu mu? İşte ön görülen rakam 370 ve 320 gram pide fiyatına bakın

Ramazana sayılı günler kala gözler pide fiyatlarına çevrildi. İstanbul’daki fırıncıların kilogram fiyatı için 2023 beklentisi 33.3 lira. Son karar henüz verilmedi ancak 370 gram susamlı pidenin İstanbul’da fiyatının 12.5 lira, 300 gramlık pidenin ise 10 lira olması öngörülüyor.

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Ramazan ayına sayılı günler kala gözler bu yıl pide fiyatlarının nasıl olacağına çevrildi. Ancak henüz açıklanan resmi bir fiyat yok. Bu konudaki resmi açıklamanın da 1 hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre bu yıl deprem nedeniyle Ramazan ayında pide için belirlenecek fiyatta fırıncıların kâr beklentisi olmadan hareket ettiğini söyleyen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekmek, Un ve Unlu Mamüller Meslek Komitesi Başkanı Ziver Sarıcı, “Çok büyük bir afet yaşadık. Fırıncılar üzerine düşeni yaptı. Ramazanda da bu hassasiyetle hareket edeceğiz” dedi.

Geçen yıl 6 liradan satıldı

Geçen yıl 300 gramlık pidenin 6 liradan satıldığını hatırlatan Sarıcı, “Ancak 300 gramlık Ramazan pidesi küçük kalıyor ve çabuk kuruyor. En iyi gramaja sahip pideler 350-370 gram olanlar. Kesin fiyat belli olmadı ancak bizim ilettiğimiz talepte pidenin kilogram fiyatı için 33.3 liranın uygun olacağını söyledik. Arkadaşlarımız da 370 gram susamlı pide için 12.5 liranın belirlenmesini iletti. Bunlar bizim beklentimiz. Buna yakın bir fiyatın açıklanacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İzmir’de Ramazan pidesi 320 gram olarak 10 liradan, Ankara’da 300 gram olarak 10 liradan, Uşak’ta 330 gram pide 10 liradan, 450 gram pide 15 liradan satılacak.

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