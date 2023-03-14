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Yapı denetim firmaları için yeni düzenleme: Faaliyetlerine son verilecek

Yapı denetim firmaları için yeni düzenleme: Faaliyetlerine son verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, hakkında 3 defa yeni iş almaktan men cezası verilen yapı denetim kuruluşlarının izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilecek.

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Yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşlarda görevli mimar ve mühendisler hakkında tesis edilecek olan idari cezaların uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yapı denetim kuruluşlarının faaliyetleri, ihbar veya şikâyet üzerine ya da resen incelenebilecek. Öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmediği tespit edilen yapı denetimi kuruluşları hakkında uygulanacak idari müeyyideler, her bir iş için ayrı ayrı düzenlenecek.Bu kuruluşlarda birden fazla fiilden dolayı idari para cezası verilmesi gerekse bile bu bedel yapı denetim hizmet sözleşmesi bedelinin yüzde 50'sinden fazla olamayacak.

Yapı denetim kuruluşları hakkında verilen üçüncü bir yıl yeni iş almaktan men cezasının Resmî Gazete'de ilanı sonrasında, Merkez Yapı Denetim Komisyonu kararı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kuruluşun yapı denetim izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilecek.

Yapı denetim kuruluşlarının, denetçi mimar ve mühendisleri ile diğer teknik personeli hakkında ilgili kanun kapsamında tesis edilecek idari müeyyideler, Merkez Yapı Denetimi Komisyonunun kararı üzerine Resmi Gazete'de ilan edilmek suretiyle uygulanacak ve bu cezalar 1 ay içinde ödenecek.

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