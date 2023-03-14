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CHP'de adayları bu 8 isim seçecek! Son sözü Kemal kılıçdaroğlu söyleyecek

CHP'de adayları bu 8 isim seçecek! Son sözü Kemal kılıçdaroğlu söyleyecek

CHP’de 14 Mayıs 2023 günü yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvuru süreci devam ediyor. 20 Mart’a kadar sürecek başvurular için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday adaylarıyla görüşmeleri yapmaları için seçim bölgelerine göre 8 kurmayını görevlendirdi.

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CHP’de seçim takviminin netleşmesiyle dün başlayan milletvekilliği aday adaylığı başvuruları 20 Mart’a dek sürecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiye başvuran aday adaylarıyla görüşmeleri yapmaları için seçim çevreleri bazında 8 kurmayı görevlendirdi. Her isim belli bir bölgenin adaylarıyla görüşme yapacak. Cumhuriyet'in haberine göre, işte o isimler ve bakacakları bölgeler...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan; Adana, Adıyaman, Afyon, Gaziantep, İzmir-1, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Manisa, Mardin ve Nevşehir çevrelerinden başvuran aday adaylarıyla görüşecek.

Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mersin ve Niğde’den gelen başvuruların görüşmelerini CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yapacak.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Antalya, Balıkesir, Denizli, Hatay, Kütahya, Muğla, Uşak ve Yalova aday adaylarını değerlendirecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek; Ağrı, Ardahan, Bartın, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Iğdır, İzmir-2, Karabük, Kars, Kastamonu, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tekirdağ seçim çevreleri için görüşmeler yapacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı; Ankara-1, Ankara-2, Bilecik, Burdur, Bursa-1, BUrsa-2, Eskişehir, Isparta, Kocaeli ve Osmaniye seçim çevrelerinden başvuran aday adaylarını değerlendirecek.

Artvin, Aydın, Bayburt, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kırklareli, Muş, Ordu, Rize, Trabzon, Tunceli ve Van için başvuran isimlerle görüşmeleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel gerçekleştirecek.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke; Ankara-3, Çankırı, İstanbul-1, İstanbul-3, Tokat ve Çanakkale seçim çevrelerinden sorumlu olacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise Aksaray, Amasya, Bolu, Çorum, Düzce, İstanbul-2, Karaman, Kayseri, Sakarya, Samsun, Sivas, Yozgat ve Zonguldak seçim çevrelerinden başvuran aday adaylarıyla görüşmeler yapacak.

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