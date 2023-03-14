Aşiretin sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu! Bavullarla taşıdılar bakın ne kadar para toplandı...
|
İSTANBUL Sultanbeyli'de, Karslı aşiretin yaptığı sünnet düğününde milyonlar adeta havada uçuştu. Paralar sayıldıktan sonra bavullara konularak götürüldü.
İstanbul Sultanbeyli’de Kars’ın tanınmış aşiretlerinden biri olan Mılli aşiretinden Adem Baran’ın oğlu için düzenlediği sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu.
17
Sünnet düğünü, aşiret mensupları tarafından cep telefonları ile saniye saniye kayıt altına alındı.
27
Masa üzerine konulan balya balya paralar, sayımın ardından bavullara konularak salondan çıkarıldı.
37
Yöresel müzik eşliğinde başlayan sünnet düğünü, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.
47