Nevşehir'de korkunç olay! Yeni evli çift balayı yaptıkları otelde ölü bulundu
Nevşehir'den son gelen haber korkunç! Ürgüp ilçesinde bir otelde balayı tatili yapan çift ölü bulundu.Abone ol
Otele hafta sonu giriş yapan çiftten haber alamayan görevliler, oda telefonunu aradı. Telefona cevap alamayan otel çalışanları, kapıyı açtıklarında M.A. ve K.A'yı hareketsiz şekilde buldu.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen ekipler, yeni evlenen çiftin yaşamlarını kaybettiğini belirledi.
Çiftin cenazeleri, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.