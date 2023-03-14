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Elazığ'daki kayıp kuzenler olayı! 50 gün oldu ama...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elazığ'daki kayıp kuzenler olayı! 50 gün oldu ama...

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz ve kuzeni Onur Yılmaz’ın kaybolması olayına ilişkin gözaltına alınan 12 kişiden 5’i tutuklanmıştı. Kuzenlerden 50 gündür haber alınamazken çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz, 21 yaşındaki N.N.Y.'yi kaçırmasının ardından ikili evlendi. Olay sonrası Yılmaz ailesi ile karşı taraf arasında gerginlikler yaşanmaya başlandı.

Ardından Mustafa Yılmaz, 22 Ocak Pazar günü ortadan kayboldu. Mustafa Yılmaz’ın kaybolmasının ardından kuzeni Onur Yılmaz da ondan bir gün sonra kayıplara karıştı.

Kovancılar ilçesi Sürekli köyünde şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kayınbabanın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmış ve 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kuzenlerden 50 gündür haber alınmazken Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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