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Ankara'da feci kaza! Taksi şoförü yayalara çarpmamak için durağa daldı yaralılar var

Ankara'da feci kaza! Taksi şoförü yayalara çarpmamak için durağa daldı yaralılar var

ANKARA'da taksi şoförü yoldaki yayalara çarpmamak için ani manevra yapınca araç kontrolden çıkarak durağa daldı. Meydana gelen kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

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Kaza, Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 T 204 plakalı ticari taksinin şoförü Raşit A., yolun karşısına geçmek isteyen iki yayaya çarpmamak için aracıyla yol kenarına manevra yapmaya çalıştı. Raşit A.’nın hakimiyetini kaybettiği otomobil, o sırada durakta bekleyen vatandaşlara çarptı.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

6 kişi yaralandı birinin durumu ağır

Kazada taksi sürücüsünün de içinde bulunduğu toplam 6 kişinin yaralandığı, birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

"Yayalara çarpmamak için durağa dalmış"

Kazanın tanıklarından Taner Sarıkaya, “Dükkana çalışıyorduk. Bir anda ses duyduk. Dışarıya gidip baktığımızda 5 kişi yerde yatıyordu. Yaralılardı. Taksi şoföründen hariç 5 yaralı vardı. İki, üç kişinin durumu ağırdı. Kazadan sonra 6 ambulans, polis ve itfaiye geldi. Yaralılara müdahale ettiler. Bir anda oldu. Duyduğumuza göre taksici, yayalara çarpmamak için durağa dalmış” dedi.

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