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HDP Millet İttifakı'na 'Öcalan'ı bırakın' çağrısı yapacak

HDP Millet İttifakı'na 'Öcalan'ı bırakın' çağrısı yapacak

HDP'li yöneticilerin seçim öncesi Millet İttifakı’na "Öcalan'ı serbest bırakın!" çağrısı yapmaya hazırlandığını yazan Talat Atilla, CHP'nin kurumsal kimliğini temsil etmeyen bir CHP Milletvekilinin "Öcalan'ı dışarıya çıkarmak için gerekenden fazlasını yapacağız!" açıklamasını yazısına taşıdı.

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2023 seçimlerinin kilit partisi HDP görünüyor. Anket sonuçları kıran kırana bir yarışa sahne olacağını gösteriyor.

Millet İttifakı'nın başını çektiği CHP'nin HDP ile olan dirsek temasları sürüyor. Altılı masanın adayı Kılıçdaroğlu'nun beklenen HDP ziyareti öncesi şaşırtıcı detaylar ortaya çıktı.

"Seçimi kazanırsanız 'Öcalan'ı serbest bırakır mısınız?' diye sordu"

CHP'lilerle HDP'lilerin temaslarına ilişkin ilginç bilgiler aktaran yazar Talat Atilla, HDP'nin tartışılan talebini yazısında aktardı:

"Siyaset bilimine göre bir partiye "Hadi beraber olalım!" diyorsanız, muhatap partinin "Bizim partimize ne vereceksiniz? " deme hakkı da vardır.
HDP, bunu deyince, Cumhur- Millet İttifakları, ya yere, ya da tavana bakıyorlar! 
Size bilgi olarak aktarıyorum.
HDP, görüştüğü bazı CHP'lilere, seçimi kazanırsanız "Öcalan'ı serbest bırakır mısınız? " diye sordu.
Kurumsal kimliği temsil edenler, HDP'nin bu sorusuna net yanıt vermediler. 

"Millet İttifakı’na "Öcalan'ı serbest bırakın!" çağrısı yapmaya hazırlanıyorlar"

Özellikle İyi Parti Lideri Meral Akşener, DP Lideri Gültekin Uysal, Mansur Yavaş, Koray Aydın, Ali Ağıralioğlu'nun isimlerini sayarak, bu isimleri aşmanın zor olduğunu söylediler ama CHP'nin kurumsal kimliğini temsil etmeyen bir CHP Milletvekili, "Öcalan'ı dışarıya çıkarmak için gerekenden fazlasını yapacağız!" dedi.
O vekil kim mi? 
Sık sık Türkiye'nin güvenlik konseptine itiraz eden vekil!
Kafası karışan HDP'li yöneticiler, seçimden önce Millet İttifakı’na "Öcalan'ı serbest bırakın!" çağrısı yapmaya hazırlanıyorlar.

HDP'nin yapmayı hedeflediği ikinci strateji, bu çağrıyı bizzat Öcalan'a yaptırmak!  Peki bu açıklamayı kim yaptırabilir?
Her şey yeni başlıyor!"

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