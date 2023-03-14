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Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı açıklandı!

Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı açıklandı!

Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 279 kişi tutuklandı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda sorumluluğu tespit edilen şüpheli sayısı 1184'e yükseldi.

Bu şüphelilerden 279'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 375'i hakkında ise adli kontrole hükmedildi.

Ayrıca 261 şüpheli hakkında yakalama kararı, 91 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Yapılan incelemelerde, 22 zanlının yurt dışında olduğu, 51 şüphelinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, 103 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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