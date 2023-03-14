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3 saatlik mücadele, eşi ve bebeği gelince son buldu

3 saatlik mücadele, eşi ve bebeği gelince son buldu

Bursa'da eşiyle sorunları olduğu iddia edilen kişi, çıktığı 6 katlı binanın tepesinde polis ekipleriyle 3 saat boyunca intihar pazarlığı yaptı. Eşi ve bebeğinin olay yerine gelmesiyle birlikte ikna olup aşağıya inen şahıs gözaltına alınırken, olay yerinde toplanan kalabalık ise olan biteni film gibi izledi.

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Olay,  Bursa'nın Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi Fevziçakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çevredeki vatandaşlar eski vergi dairesi olarak kullanılan binanın en üst katında bir kişinin olduğunu ve intihar edebileceğini düşünerek durumu polis, sağlık ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri binanın en üst katına çıkan kişinin M.A. olduğunu ve eşiyle sorunları olduğunu, bu sebeple de eşi ve çocuğunun sevgi evlerinde olduğunu öğrendi. Müzakereci ve polis ekipleri M.A.’yı yaklaşık 3 saat boyunca ikna etmeye çalışırken, olay yerine eşi ve bebeğinin gelmesiyle şahıs sonunda ikna oldu. 

Polisler tarafından güvenli şekilde binadan indirilen M.A., ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Öte yandan, çevrede bulunan yüzlerce vatandaş ise 3 saat boyunca bekleyerek olan biteni film gibi izledi.

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