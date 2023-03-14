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Üç ülkenin ortak projesi Çin'i kızdırdı! Silahlanma yarışını hızlandıracak

Üç ülkenin ortak projesi Çin'i kızdırdı! Silahlanma yarışını hızlandıracak

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD, İngiltere ve Avustralya’nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturma kararının silahlanma yarışını hızlandıracağını ifade etti.

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ABD, İngiltere ve Avustralya’nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturma kararı Çin tarafından tepkiyle karşılandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, yalnızca silahlanma yarışını hızlandıracak, uluslararası nükleer silahların yayılmasının önlenme sistemini baltalayacak, bölgesel barış ve istikrara zarar verecek tipik bir Soğuk Savaş zihniyetidir" dedi.

Üç ülkenin kendi jeopolitik çıkarları için uluslararası toplumun endişelerini görmezden geldiğini belirten Wang, "Yanlış ve tehlikeli yolda ilerlemeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese dün California eyaletinin San Diego kentinde bir araya geldi. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada, Çin'in Hint-Pasifik'teki gücünü sınırlandırmak amacıyla Avustralya'nın nükleer denizaltıya sahip olması ve bu alanda teknoloji paylaşımı yapılması için anlaşmaya varıldığı belirtildi. Anlaşma kapsamında üç ülkenin ortaklaşa olarak yeni nesil denizaltı SSN-AUKUS'un üretimini gerçekleştireceği, Avustralya ve İngiltere'nin bu denizaltıları kullanacağı belirtildi.
ABD Başkanı Biden, Çin'in nükleer silah suçlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, denizaltıların nükleer silahlarla donatılmayacağını, nükleer enerjiyle çalışacağını ifade etmişti.

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