Devlete borcu olanlar dikkat! Yapılandırma tarih belli oldu: Sakın o tarihi kaçırmayın!

Milyonlarca vatandaşın beklediği "Borç yapılandırma" teklifi TBMM'de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hangi borçların yapılandırılabileceği merak konusu olurken, borç yapılandırma tarihi ise belli oldu. Peki hangi borçlar yapılandıralabilecek, borç yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak? Sakın o tarihi kaçırmayın... İşte borç yapılandırma ile ilgili merak edilen sorular ve cevapları...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tarihin en büyük borç yapılandırma kampanyası olarak duyurduğu kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik kanun teklifi TBMM'de kabul edilmişti. Teklif Resmi Gazetede’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milyonlarca vatandaş şimdi hangi borçların yapılandırma kapsamına girdiğini, borç yapılandırma başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, borç yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor? Borç yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

Borç yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak?

Kamuya borcu olan milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla beklenen borç yapılandırma kanunu TBMM'de kabul edildikten sonra resmi gazetede de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Borç yapılandırma kanunu kapsamı kadar başvuru tarihleri de merak konusu oldu. Borç yapılandırma yasası 30 başvuruları 31 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak. Konuyu olan borçların yapılandırması başvuruları 31 Mayıs'ta kabul edilirken ilk taksit ödemesinin tarihi ise 30 Haziran 2023 olacak. Üstelik kanun kapsamında bu defa 48 ay taksit imkanı sunulacak.

Borç yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

Komik olan borçların yapılandırılması yasası hangi borçları kapsıyor sorusunun yanıtı da merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili resmi kurumlardan yapılan açıklamaya göre yapılandırılacak olan borçlar Öğrenci kredisi, trafik, prim borcu, emlak, taşıtlar vergisi, askerlik, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, destekleme primi borçları, adli ve idari para cezaları oldu.

Kamuya olan borçlari sorgulama

Peki, kamuya olan borçlarını sorgulanması nasıl yapılır? Yani borcum olup olmadığını nasıl öğrenebilirim? Kamuya olan borçların sorgulanması e-devlet üzerinden yapılabildiği gibi Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine girerek de Vergi borcunuz olup olmadığını sorgulama şansına sahipsiniz. 31 Aralık 2022 tarihi öncesi borçları kapsayan borç yapılandırma kanunu, borçların peşini ödenmesi durumunda Yurtiçi üretici fiyat endeksi tutarlığın %90'ından vazgeçilmesini de kapsıyor.

Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Kamuya olan borçların yapılandırılması için yöntemlerde merak ediliyor. Borç yapılandırma başvurusu için e-devlet şifrenizle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Zaten www.gib.gov.tr/ivd.gib.gov.tr Adresine giriş yaptığınızda sizden e-devlet şifresi ve T.C kimlik no istenecek. Ardından girişinizi tamamlayarak interaktif Vergi Dairesi üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Yine vergi dairelerine giderek şahsi başvuru yapmak da mümkün.