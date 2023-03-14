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Gültekin Uysal'dan beyin yakan paylaşım! Yorum yağdı apar topar sildi

Gültekin Uysal'dan beyin yakan paylaşım! Yorum yağdı apar topar sildi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından "Cumhur İttifakı'nın tek bir hedefi var; Erdoğan'ın iktidarını devam ettirmek" ifadelerine yer verdi. Uysal paylaşımını kısa sürede sildi.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. 

Millet İttifakı ortaklarından Uysal, rakibi Cumhur İttifakı'na ilişkin ilginç bir analizde bulundu. 

Kafa karıştıran değerlendirmenin altına kullanıcılardan çok sayıda yorum geldi.

Kısa bir süre sonra Uysal, beyin yakan paylaşımını sildi.

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