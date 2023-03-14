Dünyaca ünlü 53 akademisyen ve siyasetçiden HDP'ye destek

Dünyanın ünlü isimlerinden dil bilimci Chomsky’nin de aralarında bulunduğu bilim insanları ve siyasetçiler kapatma davasıyla karşı karşıya olan HDP’ye destek mektubu iletti. Kapatılma davasına tepki gösteren isimler Türkiye demokrasinin tehlikeye atıldığını da kaydetti.

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Dünyanın birçok ülkesinden akademisyen ve siyasetçiler, kapatma davası ile konuşulan HDP’ye destek vermek amacıyla bir mektup kaleme aldı. “HDP’nin temelli kapatılması olasılığı Türkiye demokrasisini ağır tehlikeye atıyor” ifadesinin kullanıldığı mektubun imzacıları, HDP’nin yanında olduklarını kaydetti.

DUvar'ın haberine göre; “HDP’nin yanındayız” başlıklı açık mektubu imzalayanlar arasında dünyaca ünlü dil bilimci Noam Chomsky, Avrupa Parlamentosu üyeleri, dünyanın pek çok ülkesinden siyasetçiler yer aldı.

Türkiye demokrasisi tehlikede

HDP’nin kapatılması isteğiyle açılan davanın ve bu dava ile ilgili olarak kararın seçime kısa bir süre kala verilebileceğinin hatırlatıldığı mektupta, “Kapatma davası HDP’nin seçime ilk kez parti olarak girdiği 2015’te başlayan bir devlet kampanyasının doruk noktası. O tarihten beri içlerinde eski eş genel başkanlar ve seçimle göreve gelmiş çok sayıda belediye başkanı da olan binlerce parti üyesi sudan bahanelerle tutuklandı” denildi. Mektupta HDP’nin seçimlere bu kadar yakın bir tarihte kapatılma riski ile karşı karşıya olmasının Türkiye demokrasisini ağır tehlikeye attığı vurgulandı.

“HDP’nin örgütlenme, ifade, barışçıl toplanma ve yaklaşan seçimlere katılma hakkını savunduklarını ifade eden imzacılar, “Erdoğan hükümeti Halkların Demokratik Partisi’nin varlığına son verirse aynı zamanda Türkiye’de demokrasinin temellerini ortadan kaldırmış olacak” ifadelerini kullandı.

Açık mektuba imza atan kişi, parti ve örgütler şöyle sıralandı:

Noam Chomsky, Profesör, ABD

Jeremy Corbyn, Birleşik Krallık Parlamento Üyesi

Janine Wissler, Almanya Parlamentosu Üyesi

Yanis Varoufakis, Yunanistan Parlamentosu Üyesi

Niki Ashton, Kanada Parlamentosu Üyesi

Jean-Luc Melenchon, Eski Fransa Parlamentosu Üyesi

Leïla Chaibi, Avrupa Parlamentosu Üyesi

Juliano Medeiros, Brezilya Sosyalizm ve Özgürlük Partisi Başkanı

Idoia Villanueva, Avrupa Parlamentosu Üyesi

Manu Pineda, Avrupa Parlamentosu Üyesi

Nikolaj Villumsen, Avrupa Parlamentosu Üyesi

Zarah Sultana, Birleşik Krallık Parlamento Üyesi

Apsana Begum, Birleşik Krallık Parlamento Üyesi

John McDonnell, Birleşik Krallık Parlamento Üyesi

Marc Botenga, Avrupa Parlamentosu Üyesi

Ericka Ñanco Vásquez, Şili Parlamentosu Üyesi

Nadia Whittome, Birleşik Krallık Parlamento Üyesi

Sophia Chikirou, Fransa Parlamento Üyesi

Andy McDonald, Birleşik Krallık Parlamento Üyesi

Gonzalo Winter, Şili Parlamentosu Üyesi

Arnaud Le Gall, Fransa Parlamentosu Üyesi

Beth Winter, Birleşik Krallık Parlamento Üyesi

Amanda Della Ventura, Uruguay Senato Üyesi

Ricardo Canese, Paraguay Parlamento Üyesi

Adolfo Mendoza Leigue, Bolivya Parlamento Üyesi

Manon Aubry, Avrupa Parlamentosu Üyesi

Alejandro Sánchez, Uruguay Senato Üyesi

Martin Schirdewan, Avrupa Parlamentosu Üyesi

Chris MacManus, Avrupa Parlamentosu Üyesi

Lloyd Russell-Moyle, Avrupa Parlamentosu Üyesi

Martina Michels, Avrupa Parlamentosu Üyesi

Stelios Kouloglou, Avrupa Parlamentosu Üyesi

Özlem Demirel, Avrupa Parlamentosu Üyesi

Miguel Urbán, Avrupa Parlamentosu Üyesi

Helmut Scholz, Avrupa Parlamentosu Üyesi

Cornelia Ernst, Avrupa Parlamentosu Üyesi

Nathalie Oberweis, Lüksemburg Parlamento Üyesi

Ana Merelis, Bolivya Parlamento Üyesi

András Jámbor, Macaristan Parlamento Üyesi

Richard Leonard, Birleşik Krallık Parlamento Üyesi

Sara Condori, Bolivya Parlamento Üyesi

Myriam Cecchhetti, Lüksemburg Parlamento Üyesi

Walden Bello, Filipinler Eski Parlamento Üyesi

Ammar Ali Jan, Pakistan Haqooq-e-Khalq Hareketi

Maite Mola, İspanya Avrupa Solu Partisi

Christian Rodriguez, Fransa La France Insoumise Partisi Üyesi

Tauriq Jenkins, Güney Afrika High Goringhaicona KhoiKhoin Konsey Üyesi

Martha Ruiz, Bolivya Parlamento Üyesi

Mametlwe Sebei, Güney Afrika Endüstri İşçileri Sendikası Başkanı

Nilab Ahmadi, Hollanda, Amsterdam Şehir Konseyi Üyesi

Amineh Kakabaveh, İsveç Eski Parlamento Üyesi

Srecko Horvat, Filozof, Hırvatistan

Kerem Schamberger, Media Araştırmacısı, Almanya