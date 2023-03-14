Dünyaca ünlü 53 akademisyen ve siyasetçiden HDP'ye destek

Dünyanın ünlü isimlerinden dil bilimci Chomsky’nin de aralarında bulunduğu bilim insanları ve siyasetçiler kapatma davasıyla karşı karşıya olan HDP’ye destek mektubu iletti. Kapatılma davasına tepki gösteren isimler Türkiye demokrasinin tehlikeye atıldığını da kaydetti.Abone ol
Dünyanın birçok ülkesinden akademisyen ve siyasetçiler, kapatma davası ile konuşulan HDP’ye destek vermek amacıyla bir mektup kaleme aldı. “HDP’nin temelli kapatılması olasılığı Türkiye demokrasisini ağır tehlikeye atıyor” ifadesinin kullanıldığı mektubun imzacıları, HDP’nin yanında olduklarını kaydetti.
DUvar'ın haberine göre; “HDP’nin yanındayız” başlıklı açık mektubu imzalayanlar arasında dünyaca ünlü dil bilimci Noam Chomsky, Avrupa Parlamentosu üyeleri, dünyanın pek çok ülkesinden siyasetçiler yer aldı.
Türkiye demokrasisi tehlikede
HDP’nin kapatılması isteğiyle açılan davanın ve bu dava ile ilgili olarak kararın seçime kısa bir süre kala verilebileceğinin hatırlatıldığı mektupta, “Kapatma davası HDP’nin seçime ilk kez parti olarak girdiği 2015’te başlayan bir devlet kampanyasının doruk noktası. O tarihten beri içlerinde eski eş genel başkanlar ve seçimle göreve gelmiş çok sayıda belediye başkanı da olan binlerce parti üyesi sudan bahanelerle tutuklandı” denildi. Mektupta HDP’nin seçimlere bu kadar yakın bir tarihte kapatılma riski ile karşı karşıya olmasının Türkiye demokrasisini ağır tehlikeye attığı vurgulandı.
“HDP’nin örgütlenme, ifade, barışçıl toplanma ve yaklaşan seçimlere katılma hakkını savunduklarını ifade eden imzacılar, “Erdoğan hükümeti Halkların Demokratik Partisi’nin varlığına son verirse aynı zamanda Türkiye’de demokrasinin temellerini ortadan kaldırmış olacak” ifadelerini kullandı.
Açık mektuba imza atan kişi, parti ve örgütler şöyle sıralandı:
Noam Chomsky, Profesör, ABD
Jeremy Corbyn, Birleşik Krallık Parlamento Üyesi
Janine Wissler, Almanya Parlamentosu Üyesi
Yanis Varoufakis, Yunanistan Parlamentosu Üyesi
Niki Ashton, Kanada Parlamentosu Üyesi
Jean-Luc Melenchon, Eski Fransa Parlamentosu Üyesi
Leïla Chaibi, Avrupa Parlamentosu Üyesi
Juliano Medeiros, Brezilya Sosyalizm ve Özgürlük Partisi Başkanı
Idoia Villanueva, Avrupa Parlamentosu Üyesi
Manu Pineda, Avrupa Parlamentosu Üyesi
Nikolaj Villumsen, Avrupa Parlamentosu Üyesi
Zarah Sultana, Birleşik Krallık Parlamento Üyesi
Apsana Begum, Birleşik Krallık Parlamento Üyesi
John McDonnell, Birleşik Krallık Parlamento Üyesi
Marc Botenga, Avrupa Parlamentosu Üyesi
Ericka Ñanco Vásquez, Şili Parlamentosu Üyesi
Nadia Whittome, Birleşik Krallık Parlamento Üyesi
Sophia Chikirou, Fransa Parlamento Üyesi
Andy McDonald, Birleşik Krallık Parlamento Üyesi
Gonzalo Winter, Şili Parlamentosu Üyesi
Arnaud Le Gall, Fransa Parlamentosu Üyesi
Beth Winter, Birleşik Krallık Parlamento Üyesi
Amanda Della Ventura, Uruguay Senato Üyesi
Ricardo Canese, Paraguay Parlamento Üyesi
Adolfo Mendoza Leigue, Bolivya Parlamento Üyesi
Manon Aubry, Avrupa Parlamentosu Üyesi
Alejandro Sánchez, Uruguay Senato Üyesi
Martin Schirdewan, Avrupa Parlamentosu Üyesi
Chris MacManus, Avrupa Parlamentosu Üyesi
Lloyd Russell-Moyle, Avrupa Parlamentosu Üyesi
Martina Michels, Avrupa Parlamentosu Üyesi
Stelios Kouloglou, Avrupa Parlamentosu Üyesi
Özlem Demirel, Avrupa Parlamentosu Üyesi
Miguel Urbán, Avrupa Parlamentosu Üyesi
Helmut Scholz, Avrupa Parlamentosu Üyesi
Cornelia Ernst, Avrupa Parlamentosu Üyesi
Nathalie Oberweis, Lüksemburg Parlamento Üyesi
Ana Merelis, Bolivya Parlamento Üyesi
András Jámbor, Macaristan Parlamento Üyesi
Richard Leonard, Birleşik Krallık Parlamento Üyesi
Sara Condori, Bolivya Parlamento Üyesi
Myriam Cecchhetti, Lüksemburg Parlamento Üyesi
Walden Bello, Filipinler Eski Parlamento Üyesi
Ammar Ali Jan, Pakistan Haqooq-e-Khalq Hareketi
Maite Mola, İspanya Avrupa Solu Partisi
Christian Rodriguez, Fransa La France Insoumise Partisi Üyesi
Tauriq Jenkins, Güney Afrika High Goringhaicona KhoiKhoin Konsey Üyesi
Martha Ruiz, Bolivya Parlamento Üyesi
Mametlwe Sebei, Güney Afrika Endüstri İşçileri Sendikası Başkanı
Nilab Ahmadi, Hollanda, Amsterdam Şehir Konseyi Üyesi
Amineh Kakabaveh, İsveç Eski Parlamento Üyesi
Srecko Horvat, Filozof, Hırvatistan
Kerem Schamberger, Media Araştırmacısı, Almanya