Cübbeli Ahmet Hoca bu gece için uyarmıştı! İstanbul'da deprem mi olacak? Okunacak dualar neler...

Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 16 Şubat günü yaptığı vaazında 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan gece için uyarmış ve "Ne olur ne biter? İstanbul özelinde olmayabilir. Taşrada olabilir. Bir musibet olabilir. Allah afetten, savaştan, beladan, olaylardan bizi korusun" demişti. Cübbeli Hoca'nın uyardığı gün geldi çattı. Cübbeli Hoca bugün yaptığı paylaşımda ise, "Ben 14 Mart’ta bir şey olacak demedim!" deyip bu gece okunması gereken duaları duyurdu.

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Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 11 şehirde büyük yıkım yaşayıp 48 binden fazla canını kaybederken, Cübbeli Ahmet Hoca, Mart ayının ortasını işaret ederek herkesi korkutmuştu. Kendisine bağlı bir derneğe gönderilen bir rüya üzerinden 14 Mart Salı gününü 15 Mart Çarşamba gününe bağlayan gece için, "Ne olur ne biter? İstanbul özelinde olmayabilir. Taşrada olabilir. Bir musibet olabilir. Allah afetten, savaştan, beladan, olaylardan bizi korusun" demişti.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın işaret ettiği 14 Mart gecesi gelip çattı. Bu gece deprem mi olacak tartışmaları alevlenince Cübbeli Ahmet hoca, Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaparak, "Ben 14 Mart’ta bir şey olacak demedim! 14 ve 15 Mart Akşamı Ne Olacak Sormayın! Ne Okunacak, Ne Kılınacak Onu Sorun!" başlığıyla bir video paylaştı. Cübbeli Ahmet Hoca 14 Mart Salı günü yapılacak ibadet ve duaları da anlattı...

İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan gece ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalar...

Biz takvime bakarak tespit ettik

- Mart'ın 14'ünü 15'ine bağlayacak gece önemlidir. Bunun özelliği nedir peki? Rumi Takvime göre ilk Çarşamba'dır. Biz takvime bakarak tespit ettik. Senede biz iki Çarşamba'ya dikkat çekiyoruz. Dualar yazıyoruz. Ben senede iki kez bu günleri sizlere aktarıyorum.

Bastonuyla helikopteri düşüren alim...

- Moritanya'da bastonuyla helikopteri düşüren Muhammed Mustafa Şenkidri Hazretleri kitabında çok acayip ilimler koymuş. Burada Mart'ın ilk Çarşambasını işaret ediyor. Zaten Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gün için senelerdir anlatıyorum.

Astrolog değilim ama ulemalara bakıyorum

- Mart önümüzde şu an. Bu sene 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan geceye dikkat edelim. Ben astrolog değilim. Gökbilimci değilim. Ulemalara bakan biriyim. O velilerin söylediklerini sizlere aktarıyorum.

İstanbul özelinde olmayabilir ama...

- Ne olur ne biter? İstanbul özelinde olmayabilir. Taşrada olabilir. Bir musibet olabilir. Allah afetten, savaştan, beladan, olaylardan bizi korusun.